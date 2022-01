Clarissa Selassiè fidanzata con nuovo concorrente GF VIP?/ Scoop CasaChi:”è in quarantena” è Antonio Medugno?

Clarissa Selassiè rivela: “Molti mi hanno scritto anche se c’è un ragazzo…”

Clarissa Selassiè è stata ospite del salotto interattivo “Casa Chi“. Nella live-stream in diretta su Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato il suo ritorno alla normalità. Dopo i due mesi e mezzo passati nella casa di Cinecittà, Clarissa Selassiè ha avuto modo di raccogliere una certa popolarità, specie sui social media. Di pari passo, come lei stessa ha ammesso sono aumentate le interazioni: “Ci sono stati molti ragazzi che mi hanno scritto (…), anche se c’è un ragazzo che in particolare mi ha colpito”. A questo punto Gabriele Parpiglia ha cercato di saperne di più: “Ma è famoso o no?”. Clarissa Selassiè all’inizio riluttante nel fornire dettagli sulla sua nuova frequentazione dopo pochi secondi si è però lasciata andare: “E’ conosciuto, non posso dirvi chi è ma tra poco lo capirete perchè lo renderemo pubblico…”.

La rivelazione di Clarissa Selassiè a “Casa Chi“, la live-stream condotta dai giornalisti “Chi”, Gabriele Parpiglia, Azzurra Della Penna, Rosalinda Cannavò e Valierio Palmieri, ha incuriosito i presenti che hanno cercato immediatamente di saperne di più sul misterioso, nuovo fidanzato della princess (fake?). Un pò imbarazzata, un pò imbranata, Clarrisa Selassiè all’inizio ha provato a resistere: “Andrei a distruggere un piano di fiducia tra me e lui…”. Subito dopo però ha sganciato un’autentica bomba: “Ti dico solo che ci stiamo frequentando e lui dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello…”. A questo punto gli indizi sono diventati prove: si tratta di Antonio Medugno. Nato a Napoli nel 1998, è un modello di professione che deve la sua grande popolarità a Tik Tok, dove vanta un seguito di tre milioni di follower. Nel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista ed ex Miss Italia, Clarissa Marchese.

