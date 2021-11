Clarissa Selassié in crisi “Vorrei rimanere e mostrare chi è Lulù”/ Tensioni e malumori al GF VIP

Clarissa Selassié: tra momenti di sconforto e positività

Nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip non tutte le princess sono state tirate in ballo, infatti solo Lulú Selassié è stata protagonista di una clip che però è stata causa di sconforto e anche di un duro attacco da parte di Alfonso Signorini, poiché riguardava il brusco litigio con Manuel Bortuzzo. Probabilmente proprio per il rapporto tossico che si è creato tra questi due vip, le sorelle Selassié hanno ricevuto diverse nomination da parte dei concorrenti che hanno voluto salvaguardare lo sportivo, e si trovano adesso a rischio (sebbene la puntata odierna non dovrebbe essere eliminatoria).

Clarissa, la più emotiva e anche la più piccola delle tre sorelle, sembra avere ancora tanto da dire e, come ormai sappiamo, ogni discussione soprattutto in famiglia è motivo di sconforto. Nel dopo puntata infatti abbiamo assistito ad un breve litigio tra le tre a causa di ciò che è successo tra Lulù e Manuel e le gravi conseguenze che ciò ha causato ad entrambe le parti; sebbene le protagoniste di questo confronto siano state le due principesse più grandi, Clarissa ha avuto bisogno di staccarsi e sfogarsi con Jessica. La minore delle sorella ha svelato di sentirsi non parte integrante del Grande Fratello Vip in quanto non libera al cento per cento, sia a causa del gran numero di persone all’interno sia perché ci si concentra sempre su situazioni che non la riguardano come l’amicizia tra Soleil Sorge e Alex Belli.

Clarissa Selassié, lo sfogo con la sorella Lulù

Come riferito dalla stessa Clarissa Selassié, avrebbe preferito che i vari personaggi protagonisti del reality fossero venuti fuori volta per volta e che il suo carattere particolare fosse stato analizzato con più attenzione, in quanto ha tante cose da dire e un messaggio da portare. Prende però la possibile eliminazione con positività, e a Lulù ha riferito: “comunque siamo state noi stesse e come prima esperienza in tv siamo andate bene”.

Le principesse rischiano di essere stasera tra le meno votate anche se molto spettatori si sono schierati per salvare il trio. In particolare il pubblico adora Clarissa per il suo lato comico, reale e positivo, che ha lasciato anche spazio ad una principessa sensibile e profonda, la quale è riuscita a legare con una buona parte dei concorrenti. Se dovessero salvarsi, Clarissa riuscirà finalmente a far uscire fuori la vera se stessa e ad avere uno spazio tutto suo sia in Casa che in puntata?

Il nervosismo alla vigilia della puntata del Grande Fratello Vip

A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip, la positività di Clarissa Selassié ha lasciato ben presto spazio al suo nervosismo. Parlando con Miriana Trevisan, la piccola delle principesse etiopi ha asserito di aver sempre compreso questo tipo di nervosismo che anticipa la puntata, soprattutto quando si è al televoto.

Il discorso verte ancora sulle nomination ricevute. A pesare su Clarissa e Jessica sarebbero stati soprattutto i pareri dei Vipponi nei confronti di Lulù: “Alex ha detto che ha nominato Lulù per la roba di Manuel”, ha confidato alla showgirl. Anche Davide Silvestri ha nominato la secondogenita perché “vorrebbe vedere che si comporta meglio con noi sorelle”. Clarissa ha ragionato sulle conseguenze del televoto e sul possibile esito negativo che questo potrebbe avere: “Non muore nessuno, vado a casa mia e bene, però vorrei rimanere perché voglio dimostrare a tutti che Lulù ha avuto un momento in cui ha sì sbagliato, ma non ha fatto del male a nessuno volontariamente”. Clarissa ha quindi descritto la sorella come una persona “buona e fragile”. La sua preoccupazione, dunque, continua ad essere ancora Lulù, alla quale ha dedicato finora gran parte delle sue attenzioni. “Se esco domani mi dispiacerebbe molto perché questi giorni me li sono vissuti un sacco male per la roba di Lulù”, ha chiosato.

