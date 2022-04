Clarissa Selassié pazza di Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro/ Nuovo sbarco a L’isola?

L’isola dei famosi 2022: in arrivo lo sbarco di Clarissa Selassié?

A L’isola dei famosi 2022, potrebbe a breve sbarcare Clarissa Selassié. Cosa spingerebbe l’ex Grande fratello vip 6 ad approdare al gioco honduregno? Una spiccata attrazione fisica provata verso Alessandro Iannone, figlio di Carmen Di Pietro. O almeno questo trapela dall’intervista che l’etiope ha rilasciato a L’isola Party (format in streaming su Mediasetplay, condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri), dove Clarissa Selassié si è resa protagonista di un endorsement verso Alessandro e la papabile suocera, Carmen Di Pietro.

Incalzata al format parallelo de L’Isola dei famosi 2022, sul cast del reality honduregno, la princess etiope ha così ammesso di fare il tifo sfegatato per mamma e figlio di, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni: “Chi mi piace dei concorrenti de L’Isola? Sarò strana, ma a me piacciono un botto Carmen e suo figlio, ma proprio tanto. Mi piacciono un sacco. Poi io sono una fan sfegatata di Carmen. Mi guardavo tutti i suoi video delle poesie su You Tube. La amo, ‘m’illumino d’immenso?’. Davvero la adoro e mi fa morire dal ridere. La trovo iconica e tanto simpatica”. Poi, le parole sospette di una certa attrazione verso Alessandro Iannoni: “Poi certo che mi piace anche il figlio, molto simpatico e carino“.

Clarissa Sélassié pazza di Alessandro Iannoni: cosa succede oltre L’isola dei famosi 2022

Una volta apprese le parole di Clarissa Selassié, che potrebbero anticipare uno sbarco della princess a L’isola dei famosi 2022, Ignazio Moser ha fatto notare un certo imbarazzo dell’intervistata, sottolineando che lei fosse arrossita in viso. “Devo dichiararmi? – ha quindi dichiarato Clarissa, per poi dichiararsi ad Alessandro Iannoni e Carmen Di Pietro ufficialmente-. Gli ho già detto che tifo per lui. Quindi gli mando un bacio. Noo, ma come sono arrossita? Sei tremendo. Ci sono cascata. Già tifo per lui, più di questo. Mi sono appena dichiarata. Adoro!”.

Insomma, non è da escludere che Clarissa Selassié possa a breve debuttare a L’isola dei famosi 2022, con l’intenzione di fare la conoscenza di Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.













