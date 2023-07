Clarissa Selassiè rivendica le sue origini reali/ “Mio nonno era imperatore d’Etiopia. Fiera delle…”

Clarissa Selassiè difende la famiglia sui social

Clarissa Selassiè, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, difende le origini nobili della propria famiglia. La più piccola delle sorelle Selassiè, dopo la sentenza sul padre Giulio Bissiri ha pubblicato alcune storie condividendo la foto del nonno e difendendo le origini della propria famiglia. Clarissa ha così pubblicato una serie di foto del nonno scrivendo: “Fiera delle mie orini”.

Clarissa, dunque, scende in campo per difendere le origini nobili di tutta la sua famiglia che, dopo la sentenza sul padre, ha scelto la via del silenzio. Clarissa, invece, con un carattere forte e combattivo, ha deciso di esprimere il proprio punto di vista ribadendo di non aver nulla da nascondere sulla propria famiglia.

Le parole di Clarissa Selassiè

Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, hanno parlato del padre e delle origini della propria famiglia.

“Se non fossimo principesse non saremmo venute qui a sput**narci, non sarebbe stato intelligente da fare. 47 anni fa, c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno e che ha portato tanto dolore alla nostra famiglia […] Mio padre è scappato perché una persona l’ha aiutato. Arrivato in Italia, 47 anni fa, ha cambiato nome per salvarsi la vita (e questo spiega perché risulterebbe anche con il nome di Giulio Bissiri, ndr). È andato a Londra dove c’era suo zio, ha recuperato i contatti con alcuni membri della famiglia, sparsi in giro per il mondo. Noi siamo tranquille, sappiamo chi siamo e non ci vergogniamo“, hanno detto le sorelle Selassiè al GF Vip.

