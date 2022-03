Clarissa Sélassié smaschera Antonio Medugno/ “Sono ferita, non mantiene le promesse”

Grande fratello vip 6, Clarissa Sélassié e Antonio Medugno hanno avuto un flirt: la verità della Princess

Il Grande fratello vip 6 si è concluso con il trionfo della vincitrice Jessica Sélassié – che si è aggiudicata un record storico in termini di voti ricevuti dal pubblico, al televoto finale indetto sul vincitore del reality, tra lei e Davide Silvestri – e ora torna a far discutere per una curiosa rivelazione di Clarissa Sélassié. Quest’ultima, sorella della vincitrice del Gf vip 6, tiene banco nel gossip per uno sfogo di marzo con i fan su Instagram, dove lei rimarca di aver avuto un flirt con Antonio Medugno, ancor prima che il tiktoker accedesse nella Casa come concorrente del reality. Ma non solo. Perché, nell’intervento social, poi, per iscritto l’etiope di dice delusa per via del cambiamento repentino palesato verso di lei da parte di Medugno, chiedendogli un confronto post-reality.

“Sono delusa da Antonio perché per la persona che io ho conosciuto e le promesse nostre personali non ne ha rispettata una! –esclama la princess blonde del trio Sélassié all’attacco del tiktoker campano, che a detta dell’etiope le dovrebbe quantomeno un chiarimento sulla loro “liaison amorosa” – . Quando uscirà ci sarà modo di parlarne sicuramente e lì avremmo tutti e due molta più chiarezza, alla fine io sono single e lui pure”.

Antonio Medugno replicherà all’affondo di Clarissa Sélassié extra-Grande fratello vip 6?

Dalle dichiarazioni che Clarissa Sélassié rilascia nell’intervento critico sul conto di Antonio Medugno, trapela insomma che la princess etiope non riesca ancora a spiegarsi le distanze prese nei suoi riguardi dal bel tiktoker nell’ultimo periodo, complice anche l’ingresso del campano nella Casa, dove lui è apparso in atteggiamenti intimi con Delia Duran, indispettendo non poco l’etiope. “Avevamo messo in pausa il nostro essere noi, perché non ci stavamo vivendo- scrive non a caso, inoltre, la Princess, palesandosi delusa dal tiktoker, che a suo dire non avrebbe confermato un interesse verso di lei dal momento che ha preso parte al Grande fratello vip -. Ma non abbiamo mai smesso di essere complici. Io, purtroppo, sono ferita da lui (per varie cose ovvie a tutti voi)”. A conclusione dello sfogo social, infine, la princess dichiara di essersi innamorata di una persona diversa dall’Antonio emerso nella Casa dei vipponi, per poi lanciare nuovamente a distanza un invito al diretto interessato a un confronto tra loro, post-Gf vip: “Quando uscirà ci sarà modo di parlarne sicuramente”.

A ormai reality concluso, quindi, una domanda sorge ora spontanea su Clarissa e Antonio: che i due presunti “piccioncini” possano chiarire tra loro, dopo l’uscita di scena dal reality-show? Nel frattempo, la blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano -come riprende Più sani e più belli.it- annuncia in rete che a fare la corte spudorata al bell’Antonio ci penserebbe, intanto, anche l’ex Uomini e donne, Giulia D’Urso: “Da fonti certe so che Giulia D’Urso desidererebbe tanto fidanzarsi con Antonio Medugno e quindi lui se la ritrova spesso ovunque, ma schiva con educazione perché non sa come sfuggire a lei”. Sarà vero? In caso affermativo, Antonio potrebbe dirsi un candidato ideale al titolo di erede al trono classico di Uomini e donne e magari, perché no, al debutto a una prima stagione di Uomini e donne vip…

