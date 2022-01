Clarissa vs Katia Ricciarelli e Manila “visto cose orribili”/ La soprana “non cambio idea pronta a uscire”

Clarissa Selassie è tornata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per un confronto con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: cosa è successo? “Sono l’ultima persona che avresti voluto vedere. Avete detto delle cose poco carine, soprattutto avete detto che hanno fatto commenti alle spalle” – dice la principessa con Manila che la interrompe dicendole “voglio che parli con me”. La Selassié allora si confronta con la ex Miss Italia: “ho visto commenti molto brutti che non voglio ripetere, ho visto delle cose orribili che hai detto a buon viso e agli altri lo hai detto in modo tremendo”. La Nazzaro si difende: “l’ironia questa sconosciuta” con Clarissa che ribatte sono delusa dal comportamento perchè ti sei lamentata con tutti in cucina e non sei andata da lei”.

Non finisce qui, visto che poi tocca a Katia parlare del comportamento di Clarissa: “io soffro quando vedo una persona come Manila che è il perno della casa che piange in quel modo perchè due ragazzine non si sono neanche degnate di dire ‘ci dissociamo’ dalle parole della ragazzina fuori. Forse ho sbagliato il modo, ma giuro che non cambio idea pronta ad uscire dalla porta rossa”.

Scontro Clarissa Selassie vs Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli

Dallo studio Adriana Volpe fa una domanda ben precisa a Clarissa Selassie: “perdonami hai detto delle parole pesantissime a Manila e che esempio hai dato? Scusami dove sta la falsità, devi dare degli esempi gravi di questa gravissima falsità che non ho visto, magari mi sono persa qualche cosa, ma devi fare esempi importanti”. Anche Laura Freddi difende Manila: “ha fatto delle accuse pesanti che mi sembrano ingiustificate”. Clarissa allora ribatte: “non ho mai messo in dubbio che fosse il pilastro della casa, ma da lei mi aspetto un comportamento diverso”.

Sul finale nessuna pace tra le due che a malapena si salutano mentre l’occhio del GF si chiude.



