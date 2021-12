Manila Nazzaro vs Lulù e Clarissa Selassié/ “Parlate di bullismo e poi sui social…”

Manila Nazzaro non ha reagito bene al post accusatorio di Clarissa Selassié che ha accusato l’ex Miss Italia di essere “Più falsa di tutte le edizioni del Grande Fratello” e nonostante il confronto avuto durante la scorsa puntata in diretta in cui la principessa etiope ha accusato Manila Nazzaro in diretta, la donna è scoppiata in lacrime. La discussione non è finita durante la puntata, c’è stato anche un confronto con Lulù Sellasié.

A difesa di Manila Nazzaro è intervenuto anche Lorenzo Amoruso in difesa della sua dolce metà che attraverso una storia su Instagram ha definito Clarissa come “Piccola” non per la sua età ma per “La tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella casa”.

Manila Nazzaro scossa per l’attacco di Clarissa Selassié

A distanza di giorni dal confronto avuto durante la diretta, Manila Nazzaro è tornata a parlare delle accuse ricevute da Clarissa Selassié con sua sorella Lulù ammettendo come la frase di sua sorella le abbia fatto del male e come: “Su una ragazza come te, quel post ti avrebbe dilaniato”. La donna ha poi voluto precisare come “Queste robe sui social a prescindere che tu abbia un follower o un milione non devono essere fatte”.

Lulù Selassié e Manila Nazzaro poi hanno cercato di chiarire e la donna ha spiegato come ad averla ferita maggiormente, più che le parole di Clarissa sia stata l’indifferenza che “è la cosa che più ferisce le persone” e la principessa ha voluto chiedere scusa all’ex Miss Italia per quanto accaduto. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 si saranno davvero chiarite una volta per tutte o è in agguato una nuova discussione?

