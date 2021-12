Clarissa Selassiè smaschera Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro/ “Sei la più falsa…”, e pubblica le sue prove

Clarissa Selassiè attacca Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. La principessa ha condiviso sui social delle clip inedite in cui Manila Nazzaro e Kata Ricciarelli commentavano i gesti delle tre sorelle Selassiè. Clarissa Selassiè è rimasta delusa dai loro comportamenti tanto che anche i fan del programma le hanno rivolto un appello: “Ti prego sbugiarda pure lei, (riferendosi a Katia) non ne possiamo più di tutto questo odio gratuito verso Lulù e Jessy”. In un video, Katia rimprovera Giucas Casella: “Se so che gli fai le feste ti tolgo il saluto”. Giucas Casella le chiede a chi si riferisce e Manila risponde: “Sta parlando delle amiche tue”. In un altro video invece si vede Katia Ricciarelli commentare la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La cantante lirica polemizza: “Non capisco come faccia Manu a stare con una così”.

In un altro video, Katia fa addirittura il gesto dell’ombrello nei confronti delle tre sorelle ammonendole di imparare l’educazione. Clarissa Selassiè ha definito Manila incoerente e in effetti nell’ultimo video pubblicato sui social si nota che la Nazzaro parla male alle spalle delle sorelle Selassiè salvo poi dire a loro di non voler giudicare nessuno all’interno della casa.

Clarissa Selassiè aveva definito in puntata Manila Nazzaro come la concorrente più falsa di tutte le edizioni. In occasione della diretta, dopo che Alfonso Signorini gliel’aveva fatto notare, Manila si è sciolta in lacrime e il collegamento è stato interrotto. Clarissa Selassiè le aveva detto: “Parli male di tutti nella Casa, lo abbiamo tutti visto. Non c’è una persona che non hai risparmiato. E poi fai l’angioletto. Sei la più falsa non di questa edizione, ma di tutte le edizioni. Vuoi trovare la scusa per rovinare una persona per le pulizie. Il tuo modo deve essere molto meno aggressivo”. L’ex Miss Italia aveva però cercato di difendersi dagli attacchi di Clarissa Selassiè: “Non so di chi tu stia parlando. Io sarò anche ruvida, ma sono diretta. E le falsità non mi appartengono. Io ci metto la faccia”. Soleil Sorge ha cercato di rincuorarla attaccando Clarissa: “Non puoi permetterti nemmeno di piangere. Non farti toccare da queste parole, Clarissa ha fatto solo una figura di merda. Era totalmente fuori luogo”.

Anche il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, aveva attaccato Clarissa definendola piccola: “Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect”. Clarissa Selassiè ha però preferito non replicare anche se la tensione tra le due durante la diretta appariva palpabile.



