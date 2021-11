Clarissa vs Lulù Selassié “sei pesante!”/ “Non puoi chiamarmi a raffica”

Clarissa Hailé Selassié è una delle concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip. La principessa etiope è tra le candidate a lasciare la casa del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Una nomination non facile visto che la giovane principessa etiope si trova contro la sorella Lulù, Manila Nazzaro, Carmen Russo e Soleil Sorge. Per Clarissa si tratta della prima nomination in solitaria dopo che le sorelle Selassiè sono state divise dalla macchina del GF VIP. Intanto nella casa scoppiano i primi malumori proprio tra Clarissa e Lulù. Tutto è iniziato quando Lucrezia rivolgendosi alla sorella le ha detto: “ti ho chiamato quattro volte, tu mi ignori. Devo dirti una cosa”. Clary ha replicato: “non puoi chiamarmi a raffica, sei pesante. Anche Sophie ti ha detto che sei nervosa, calmati. Qual è il problema?”.

Le due sorelle sono poi state raggiunte da Jessica, la più grande delle tre, che ha domandato: “cosa succede? Basta dai”. Lulù era virilmente nervosa e si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo: “tutti dicono che io mi lamento, io sono delicata. Mi da fastidio che la gente qua dentro pensa che io mi lamento così senza motivo”.

Clarissa Hailé Selassié scontro con la sorella Lulù al Grande Fratello Vip 2021

Momenti di incomprensione al Grande Fratello Vip 2021 tra Clarissa Hailé Selassié e la sorella Lulù Selassié. Tra le due volano parole con Lulù stanca del comportamento della sorella: “ho sprecato il mio tempo, mi sono stufata”. Intanto nella casa proprio Clarissa comincia a sentire il peso di questi lunghi mesi di permanenza. La più piccola delle principesse etiopi, discendenti dall’omonima dinastia che regnò in Etiopia fino al 1974, ha avuto un momento di sconforto arrivando perfino a parlare di voler lasciare il gioco. “Ho mal di testa e non voglio più stare qua dentro, sono stanca!” – ha detto la ragazza che appare provata e stanca mentalmente da questi lunghi mesi di “convivenza” forzata nella casa di Cinecittà.

A confortarla è arrivata la sorella maggiore Jessica: “è perché non ci stiamo divertendo…”. Clarissa allora ha replicato: “non cambieranno anche perché io entro il 13 dicembre sto a casa, quindi andare via adesso o il 13 non mi cambierebbe niente!”. Poi con le due sorelle ha detto: “se devo andare a casa, ci vado con tanta felicità”.



