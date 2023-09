Classe Amici 23/ Chi sono i concorrenti 2023? Da Holden al figlio di Biagio Antonacci: i primi rumor

Classe Amici 23 e concorrenti del 2023: chi sono? Le prime indiscrezioni sugli allievi

Nuova edizione di Amici e nuovi allievi. Amici 23 parte ufficialmente oggi con la registrazione della prima puntata in onda domenica 24 settembre, alle 14 su canale 5. Oggi verrà dunque formata la classe del 2023, tra cantanti e ballerini scelti come sempre dai professori della rispettiva categoria. In attesa delle anticipazioni, che sveleranno i nomi dei concorrenti di Amici 23, non mancano prime indiscrezioni.

Amici 23, registrazione 1a puntata: Mattia Zenzola cede la coppa/ Un candidato allievo s'infortuna e...

È infatti atteso il ritorno in studio di Mezkal, presentatosi lo scorso anno per il canto anno ma eliminato dopo pochi giorni. Fu Rudy Zerbi ad annunciare, dopo averlo eliminato, che un banco quest’anno sarebbe stato suo; il prof manterrà la promessa? Si vocifera inoltre da settimane della possibile presenza del figlio di Biagio Antonacci tra i pretendenti al banco.

Amici 2023 ed.23/ Anticipazioni registrazione prima puntata 24 settembre e classe: chi sono i concorrenti

Classe Amici 23, due figli d’arte tra i concorrenti di canto?

Come si legge su Twitter, la registrazione non è ancora iniziata, ma il pubblico sta cominciando ad entrare in studio senza telefono. Nel corso della prima puntata, Maria De Filippi presenterà ufficialmente al pubblico i nuovi allievi. La nuova classe sarà così formata tra ballerini e cantanti. Finora non ci sono ancora nomi ufficiali, ma sul web si rumoreggia circa la presenza di alcuni figli d’arte.

In particolare, come fa sapere il profilo Twitter “Occhio alla penna”, tra gli allievi ci potrebbe essere Holden, all’anagrafe Joseph Carta. Un nome importante nella musica italiana essendo il figlio di Paolo Carta, produttore, musicista e marito di Laura Pausini. Joseph ha 22 anni ed è un giovane rapper. Stando ad alcune indiscrezioni potrebbe essere uno degli allievi della nuova classe di Amici di Maria De Filippi. Sarà vero? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Cosmary Fasanelli ha tradito Alex Wyse con Nunzio Stancampiano? / La reazione dell'ex Amici all'accusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA