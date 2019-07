Classifica Atp: Nadal 2° tallonato da Federer/ Djokovic inarrivabile, sale Fognini

E’ tempo di aggiornare la classifica Atp dopo le ultime sfide fra Nadal, Federer e Djkovic a Wimbledon. Il tennista serbo, a seguito del successo sul prato britannico, ha mantenuto la testa della graduatoria, primo in assoluto a quota 12.415 punti, e inarrivabile per un bel po’ di tempo. Classifica invariata anche in seconda posizione, dove troviamo lo spagnolo Nadal a quota 7.945 punti, tallonato da vicino però da Roger Federer, che dopo la finalissima di Wimbledon, preceduta dalla vittoria in semifinale proprio contro l’iberico, si è portato a quota 7.460 punti. Quarto posto per l’austriaco Thiem, mentre a completare la top five troviamo il tedesco Alexander Zverev, gioiello di soli 22 anni, originario della Russia, che ha vinto il suo primo titolo Atp ben tre anni fa. Sesto posto per il greco Tsitsipas, mentre al settimo piazzamento spazio al primo non europeo, leggasi il giapponese Nishikori.

CLASSIFICA ATP: NADAL 2° TALLONATO DA FEDERER

Ottavo posto per il russo Khachanov, mentre in nona posizione ecco il nostro Fabio Fognini, unico italiano presente in top 10: il 32enne di Sanremo riesce a migliorare la propria classifica, ed essendo a soli 115 punti dal non posto non è da escludere un ulteriore passo in avanti nelle prossime settimane. Infine, a chiusura dei primi 10 migliori tennisti al mondo, un altro russo, leggasi Daniil Medvedev, a quota 2.625. Rispetto alla precedente top 10 c’è da dire che è cambiato ben poco, ad eccezione dell’uscita dalla classifica di Kevin Anderson, e dell’ingresso proprio di Medvedev. Per quanto riguarda gli italiani, invece, dopo Fognini il miglior tennista del Belpaese è Matteo Berrettini, in ventesima posizione, con Cecchinato al quarantesimo posto. Sonego (51), Seppi (75) e infine Fabbiano (92), sono gli altri portabandiera tricolore fra i migliori 100 al mondo.

CLASSIFICA ATP: LA TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 12415 punti

2 Nadal, Rafael (ESP) 7945

3 Federer, Roger (SUI) 7460

4 Thiem, Dominic (AUT) 4595

5 Zverev, Alexander (GER) 4325

6 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 4045

7 Nishikori, Kei (JPN) 4040

8 Khachanov, Karen (RUS) 2890

9 Fognini, Fabio (ITA) 2785

10 Daniil Medvedev (RUS) 2625



