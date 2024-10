Amici 2024, classifica ballerini: le anticipazioni sulla seconda puntata

Si ritorna a parlare delle anticipazioni di Amici 2024, in particolare della seconda puntata che andrà in onda domenica 6 ottobre con tantissimi colpi di scena. Come al solito, il talent di Maria De Filippi sarà visibile su Canale 5 nel pomeriggio alle 14.00. Ma bando alle ciance e andiamo subito a scoprire la classifica dei ballerini, con uno spoiler: Gabriele Baio è il grande assente dopo i problemi fisici che ha riscontrato all’entrata nella scuola. Proprio quest’ultimo è indeciso se abbandonare o meno il programma, anche dopo essersi confidato con la maestra di danza Deborah Lettieri, che come ogni anno è molto esigente ma sempre attenta all’aspetto psicologico dei ragazzi.

Ebbene sì, Gabriele Baio, ballerino di Amici 2024 ha espresso il desiderio di andarsene anche dopo aver parlato con i genitori tramite una telefonata. Oltre a lui, però, ci sono altri 7 ballerini entrati nella famosa scuola di Maria De Filippi desiderosi di arrivare in finale e coronare il loro sogno di vittoria. Passiamo subito alla classifica, partendo da Teodora che si è posizionata prima con i complimenti di Eleonora Abbagnato. Quest’ultima la considera una danzatrice bravissima e piena di talento. Il lato forte di Teodora? La passione in tutto quello che fa, elemento fondamentale per andare fino in fondo al percorso di Amici 2024.

Anticipazioni Amici 2024, classifica ballo: Sienna ultima, cuoricini per Daniele

Eccoci alla seconda posizione in classifica, dove troviamo Daniele che, esibitosi sulle note di “Crazy“, canzone degli Aerosmith, ha mostrato di essere un atleta a tutto tondo dopo che Sebastian ha fatto la dimostrazione della coreografia. Anche in questo caso, Eleonora Abbagnato si è detta felicissima di lui e mentre il giovane ballava, gli inviava dei cuoricini da lontano. Poi si passa a Chiara, terza classificata per la categoria ballo ad Amici 2024. Il suo punto debole è la personalità, dato che secondo la Abbagnato deve migliorare sotto a quell’aspetto, tirando fuori il suo carattere. La professionista ha però definito il suo modo di fare danza come “gentile”, soprattutto dopo averla vista ballare con leggiadria sulle punte.

In quarta posizione troviamo Rebecca, che è stata involontariamente protagonista di un siparietto divertente. La ballerina ha danzato sotto le note di una canzone di Giorgia, e Maria De Filippi ha punzecchiato Emanuel Lo, dicendogli: “Bella voce, non l’ho mai sentita”. In studio, poi, ha salutato la cantante Giorgia facendole i complimenti per la sua avventura ad X-Factor. Passiamo poi ad Alessio, che ha fatto una buona performance sulle note di Mahmood, con la famosa canzone “Ra-ta-ta”, mentre Alessia, sesta classificata, ha ballato uno splendido cha-cha-cha e ha confessato di essere in cura da una dietologa per migliorare la sua alimentazione. Infine, Sienna che recentemente è crollata per la paura di esprimere le sue emozioni. Ultima in classifica nella categoria ballo ad Amici 2024, ha ricevuto una critica: serve più precisione e bisogna migliorare il fisico.