Classifica Cover Sanremo 2023/ Vincitore Marco Mengoni: Ultimo beffato, ecco la top 5

Un assaggio di trionfo per Marco Mengoni? L’artista si è aggiudicato la serata cover del Festival di Sanremo 2023: lui il vincitore con Let it be. Amadeus e Chiara Francini hanno letto insieme a Gianni Morandi la classifica della quarta serata, annunciando la vittoria di Mengoni, considerato il favorito per quanto riguarda anche in generale la kermesse canora.

Sanremo 2023/Diretta, scaletta e cantanti: Mengoni vince

Al secondo posto Ultimo, protagonista con Eros Ramazzotti nel medley di quest’ultimo. Terzo posto invece per Lazza, che ha duettato con Emma Marrone per La fine. Deve accontentarsi del quarto posto Giorgia, che con Elisa ha proposto Luce e di Sole e d’azzurro. Bella sorpresa bche con Qualcosa di grande ha ottenuto il quinto posto.

Classifica Sanremo 2023 dopo quarta serata/ Lazza sul podio con Ultimo e Mengoni

CLASSIFICA COVER SANREMO 2023: MENGONI VINCITORE

Dopo l’annuncio di Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Francini del vincitore della serata cover del Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni è salito di nuovo sul palco dell’Ariston per ritirare il premio, consegnato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dal presidente del Consiglio comunale di Sanremo Alessandro Il Grande. Il direttore artistico e co-conduttore ha poi congedato i presidenti e chiesto al vincitore di esibirsi. Ma questa è solo una parte della classifica, la top five. I voti confluiranno poi nella classifica generale e aggiornata, in vista della finale di sabato in cui ci si gioca il tutto per tutto.

LEGGI ANCHE:

Duetto Marco Mengoni e Kingdom Choir, cover "Let it be"/ É il vincitore!

© RIPRODUZIONE RISERVATA