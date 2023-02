Classifica FIMI, Sanremo 2023: Big superano Shakira/ Mengoni in pole, Mr Rain in Top5

Sanremo 2023, Marco Mengoni e Mr Rain conquistano la Top5 della classifica FIMI dei singoli

Prosegue dentro e fuori le classifiche, la competizione di Sanremo 2023 con Marco Mengoni e Mr Rain che superano il tormentone targato Shakira. Accade nella Top5 della celebre classifica di vendite dei singoli in Italia, la chart FIMI, a poche ore dal rilascio dei brani confermati nella gara dei 28 Big di Sanremo 2023. Tra questi 14 sono stati rilasciati l’8 e i restanti invece hanno avuto la loro pubblicazione il 9 febbraio.

Duetto Marco Mengoni e Kingdom Choir, cover "Let it be"/ É il vincitore!

La competizione sanremese si fonda su delle nuove 28 proposte musicali made in Italy e, nelle ore segnate dall’attesa per la decretazione del vincitore finale, Marco Mengoni sbaraglia la concorrenza nella classifica di vendite dei singoli, preannunciandosi di fatto come il “vincitore di Sanremo 2023” -in termini di vendite. Questo, ancor prima della serata finale del Festival della Canzone dell’11 febbraio 2023.

Marco Mengoni commosso a Sanremo 2023/ Storie italiane: le lacrime sono vere o false?

Di seguito, l’ordine della classifica FIMI – Top of the music relativa alle vendite dei singoli riferibile al periodo della settimana compresa tra il 3 e il 9 febbraio 2023, guidata da Marco Mengoni con Due Vite. A seguire, in Top5, vi é il competitor sanremese di Mengoni, Mr Rain con Supereroi:

1 Marco Mengoni – Due Vite

2 Guè, Anna & Sfera Ebbasta – Cookies n’ Cream

3 Bresh & Shune – Guasto d’Amore

4 Mr. Rain – Supereroi

5 Shakira e Bizarrap – Music Session Vol 53

6 Blanco – L’Isola delle Rose

7 Miley Cyrus – Flowers

8 Bizarrap e Quevedo – Music Session Vol 52

9 Lazza- Cenere

10 Elodie – Due

11 Coma Cosa – L’addio

12 Annalisa – Bellissima

13 Geolier ft Sfera Ebbasta – X Caso

14 Ultimo – Alba

15 Medy ft Capo Plaza – Arai

16 Shiva – Non lo Sai

17 Pinguini Tattici Nucleari – Ricordi

18 Geolier e Lazza – Chiagne

19 Mara Sattei – Duemilaminuti

20 Lazza, Takagu & Ketra – Panico

21 Madame – Il Bene e il Male

22 Tananai – Abissale

23 Ariete – Mare di Guai

24 Rosa Linn – Snap

25 Irama – Ali

26 gIANMARIA – Mostro

31 Colapesce e Dimartino – Splash

33 Olly – Polvere

35 Tananai – Tango

37 Paola e Chiara – Furore

42 Rosa Chemical – Made in Italy

53 Colla Zio – Non Mi Va

54 Leo Gassmann – Terzo Cuore

58 Cugini di Campagna – Lettera 22

91 Articolo 31 – un Bel Viaggio

97 Anna Oxa – Sali (Canto dell’Anima)

Classifica Apple Music.

1 Lazza- Cenere

2 Marco Mengoni – Due vite

3 Mr.Rain – Supereroi

4 Madame – Il Bene e il Male

5 Elodie – Due

6 Tananai – Tango

7 Coma Cose – L’Addio

8 Ultimo – Alba

9 Rose Chemical – Made in Italy

10 Colapesce e Dimartino – Splash

11 Mara Sattei – Duemilaminuti

12 Paola e Chiara – Furore

13 Ariete – Mare di Guai

14 Giorgia – Parole Dette Male

15 Levante – Vivo

Sanremo 2023, classifica Spotify: Mengoni svetta nel mondo/ Mr Rain tallona, Elodie..

Elodie tra i 28 Big più imponenti in classifica

Nella Top10 targata FIMI, quindi, tra i 28 Big in corsa a Sanremo 2023, figurano anche Lazza con Cenere e Elodie con Due.

Inoltre, sempre prima della finale sanremese si delinea anche la classifica Amazon, ovvero la Classifica Amazon Apple Music. Questa vede Lazza primeggiare, seguito dai competitor di Sanremo 2023 Mengoni, Mr Rain, Madame e Elodie in Top5:

1 Lazza- Cenere

2 Marco Mengoni – Due vite

3 Mr.Rain – Supereroi

4 Madame – Il Bene e il Male

5 Elodie – Due

6 Tananai – Tango

7 Coma Cose – L’Addio

8 Ultimo – Alba

9 Rose Chemical – Made in Italy

10 Colapesce e Dimartino – Splash

11 Mara Sattei – Duemilaminuti

12 Paola e Chiara – Furore

13 Ariete – Mare di Guai

14 Giorgia – Parole Dette Male

15 Levante – Vivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA