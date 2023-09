CLASSIFICA FORMULA 1 2023/ Mondiale piloti e costuttori: Verstappen +145, bene Ferrari (Gp Italia Monza)

CLASSIFICA FORMULA 1 2023: VERSTAPPEN VOLA!

La classifica di Formula 1 2023 dopo il Gp Italia a Monza fa registrare una Ferrari che torna sul podio, ma soprattutto la decima vittoria consecutiva per Max Verstappen: non ci sono ormai più dubbi sul terzo titolo consecutivo per l’olandese, e quello di una Red Bull imprendibile che fa ancora 43 punti (il giro veloce è di Oscar Piastri che però non arriva nella Top Ten) e dunque ne prende altri di vantaggio su tutta la concorrenza. Grande battaglia nel finale per il podio: Carlos Sainz resiste al compagno di squadra Charles Leclerc e allunga anche su di lui nella classifica Formula 1 2023 (117 punti contro i 111 del monegasco).

La Ferrari dunque ottiene 27 ottimi punti: più di Mercedes (18 con Lewis Hamilton penalizzato, ma senza perdere la sesta posizione e questa volta beffato da George Russell), più di McLaren che manda Lando Norris in ottava posizione, più di una deludente Aston Martin con Fernando Alonso nono. Chiude la Top Ten la Alfa Romeo di Valtteri Bottas, con Alexander Albon ancora straordinario al settimo posto con una Williams comunque in crescita. (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO IL GP ITALIA A MONZA!

La classifica Formula 1 2023 ci conduce verso il Gran Premio più atteso per noi: domenica 3 settembre si corre infatti il Gp Italia sullo storico circuito di Monza. Bisogna dire purtroppo che la Ferrari non ci arriva nelle migliori condizioni, anzi: settimana scorsa in Olanda Carlos Sainz non è nemmeno riuscito a salire sul podio mentre Charles Leclerc si è dovuto ritirare al termine di un weekend davvero pessimo sul piano personale. Come risultante di quanto visto a Zandvoort, la classifica Formula 1 2023 ci parla di una Ferrari quarta nel Mondiale costruttori, sempre all’inseguimento di Aston Martin ma lontana dalle prime due; Sainz è quarto tra i piloti e Leclerc sesto, rispettivamente a 237 e 240 punti da Max Verstappen.

Certo, quest’anno quando parliamo di classifica Formula 1 dobbiamo sempre dire che l’olandese sta correndo in un campionato a parte: nove vittorie consecutive per il bicampione del mondo in carica, e Red Bull che con 540 punti ne ha 285 di vantaggio sulla Mercedes. Per quanto riguarda Verstappen, il suo margine è di 138 punti sul compagno di scuderia Sergio Pérez: guardando certi dati non si può ignorare il fatto che i due pilotino la stessa macchina, e che dunque anche il singolo faccia la differenza. Ora però addentriamoci ancor più nei meandri della classifica Formula 1 2023 aspettando il Gp Italia a Monza.

CLASSIFICA FORMULA 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Al momento dunque la classifica Formula 1 2023, che ci introduce al Gp Italia, è un monopolio Red Bull: Pérez però rischia il secondo posto nel Mondiale piloti, la pressione di Fernando Alonso (tornato competitivo dopo qualche gara in chiaroscuro) è evidente e infatti lo spagnolo della Aston Martin ha uno svantaggio di 33 punti dal messicano, una distanza certamente non incolmabile. Alonso ha anche preso altro margine su Lewis Hamilton che prima dell’Olanda lo tallonava ad un solo punto; anche il britannico però sente odore di secondo posto, tutti gli altri invece si giocano le posizioni di rincalzo a cominciare come detto dai due piloti Ferrari.

Nella classifica Formula 1 2023 troviamo poi un George Russell che in questa stagione sta faticando di più, e soprattutto rispetto all’anno scorso paga quasi regolarmente dazio da un Hamilton ruggente; Lando Norris ha sfruttato i progressi della McLaren per riportarsi in scia, ma diciamo che la scuderia di Woking nel lungo periodo (cioè da qui alla fine della stagione) potrebbe puntare al quarto posto nel Mondiale costruttori, e da questo punto di vista la Ferrari (che ha comunque un buon vantaggio) sarà chiamata a dare risposte concrete. Tra poco la classifica Formula 1 2023 subirà le sue modifiche con il Gp Italia a Monza…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 364

2. Sergio Pérez (Red Bull) 219

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 170

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 164

5. Carlos Sainz (Ferrari) 117

6. Charles Leclerc (Ferrari) 111

7. George Russell (Mercedes) 109

8. Lando Norris (McLaren) 79

9. Lance Stroll (Aston Martin) 47

10. Pierre Gasly (Alpine) 37

11. Esteban Ocon (Alpine) 36

12. Oscar Piastri (McLaren) 36

13. Alexander Albon (Williams) 21

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6

16. Zhou Guanyou (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 583

2. Mercedes 273

3. Aston Martin 217

4. Ferrari 228

5. McLaren 115

6. Alpine 73

7. Williams 21

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 10











