FERRARI O MCLAREN CAMPIONE DEL MONDO COSTRUTTORI FORMULA 1: COSA PUÒ SUCCEDERE AL GP ABU DHABI 2024?

Oggi domenica 8 dicembre 2024 ci sarà la parola fine sull’ultimo dilemma, Ferrari o McLaren campione del Mondo Costruttori Formula 1. Sapremo quindi chi conquisterà l’iride al termine del GP Abu Dhabi 2024, per fare coppia con Max Verstappen, il quale ha conquistato il suo quarto Mondiale Piloti consecutivo nonostante l’evidente calo da parte della Red Bull, che infatti non è più nemmeno in lotta per difendere il suo titolo nel Mondiale Costruttori. In ogni caso sarà una pagina di storia, perché la Ferrari non vince il titolo Costruttori dal 2008 e la McLaren addirittura dal 1998.

È il ritorno del duello che ha scritto la storia della Formula 1 per tanti decenni, ma che di recente aveva dovuto cedere il passo a nuove realtà, in particolare a Mercedes e Red Bull che hanno esercitato un vero duopolio negli ultimi 14 Mondiali di Formula 1, con otto titoli per Stoccarda e sei per gli austriaci. Ecco allora che potremmo parlare di un “ritorno al passato” analizzando il duello Ferrari o McLaren campione del Mondo Costruttori Formula 1, ma adesso è meglio partire dai numeri: 640 punti nella classifica Costruttori per la McLaren contro 619 per la Ferrari, che deve di conseguenza provare a colmare una distanza di 21 punti, che sono tanti in un solo Gran Premio.

FERRARI O MCLAREN CAMPIONE DEL MONDO COSTRUTTORI FORMULA 1: LE COMBINAZIONI DI RISULTATI

La prima conseguenza di tutto questo è che la McLaren è naturalmente grande favorita, però in palio ci sono in totale 44 punti (compreso quello addizionale per l’autore del giro più veloce in gara) e allora sognare è possibile. Per rispondere alle domande su Ferrari o McLaren campione del Mondo Costruttori Formula 1, consideriamo le ipotesi più favorevoli alla Rossa, le uniche che realisticamente potrebbero riaprire i giochi: il capolavoro sarebbe una doppietta, cioè 43 punti (o ancora meglio 44), che tra l’altro darebbe alla Ferrari anche il vantaggio di una vittoria in più, decisiva per l’arrivo a pari punti. In questa ipotesi la McLaren dovrebbe fare 24 punti, ipotesi possibile solo con un terzo posto unito a un quarto oppure un quinto.

Molto positivo sarebbe ovviamente anche un primo e terzo posto Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz: in questo caso sarebbero 40 (o 41) punti, che la McLaren annullerebbe facendo 20 punti. Se uno tra Lando Norris e Oscar Piastri fosse secondo, all’altro basterebbe il nono posto, mentre con entrambi giù dal podio sarebbe necessario il quarto posto unito a un quinto sesto. Con la vittoria e il quarto posto la Ferrari firmerebbe 37 (o 38) punti, ma già si farebbe pericoloso perché un podio McLaren potrebbe già annullare tutto. Questo varrebbe anche in caso di mancato successo della Ferrari: infatti il massimo bottino possibile senza vincere sono 34 punti (secondo+terzo+giro veloce), che la McLaren vanificherebbe facendone 14 fra i suoi due piloti.