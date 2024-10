CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSTAPPEN ALLUNGA CON LA SPRINT

Dopo la Sprint di Austin, primo atto del GP Usa 2024 con punti in palio, la classifica Formula 1 2024 vede Max Verstappen guadagnare un paio di punti su Lando Norris grazie alla vittoria dell’olandese della Red Bull a fronte del terzo posto del britannico della McLaren, quindi adesso Verstappen ha 339 punti ed invece Norris 285, di conseguenza il margine fra i due sale da 52 a 54 lunghezze. Cambia poco, ma per Max è un segnale importante, mentre forse a Norris ancora manca qualcosa per puntare davvero al bersaglio più grosso.

La Ferrari invece è stata la migliore fra i Costruttori, guadagnando 12 punti grazie al secondo posto di Carlos Sainz e al quarto di Charles Leclerc, mentre Red Bull e McLaren non hanno ottenuto punti con i rispettivi secondi piloti. Un sorriso speciale anche per una scuderia motorizzata dalla Ferrari, cioè la Haas, che ha piazzato entrambi i piloti in zona punti, una boccata d’ossigeno davvero preziosa nella lotta per le posizioni di rincalzo, che però valgono molti soldi nella classifica Formula 1 2024… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AD AUSTIN COMINCIA LA VOLATA FINALE

Ci sono davvero tantissimi motivi per analizzare con interesse la situazione nella classifica Formula 1 2024 in vista del Gran Premio degli Usa 2024 in programma nel weekend ad Austin. Innanzitutto, è passato un mese dalla precedente gara di Singapore, per effetto di quella che di fatto può essere considerata una seconda pausa dopo quella estiva: ecco allora che diventa fondamentale rinfrescare la memoria, in particolare ricordando che Max Verstappen ha un vantaggio di 52 punti su Lando Norris al vertice della classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 2024.

Margine non piccolo, anche perché l’olandese triplo campione in carica è naturalmente molto abituato a lottare per l’obiettivo più ambizioso, mentre per il suo sfidante britannico questa è la prima volta, per di più nemmeno immaginabile fino a maggio/giugno. In effetti Norris si è già lasciato sfuggire un paio di occasioni molto favorevoli per riaprire davvero i giochi nella classifica Formula 1 2024, però è altrettanto vero che mancano ancora sei Gran Premi e un totale di 180 punti da assegnare, dal momento che sono da contare anche tre Sprint – la prima delle quali proprio oggi ad Austin, motivo per cui l’analisi sulla situazione in classifica va fatta già nel sabato della Formula 1 in Texas.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: DOPPIO DUELLO O ALTRI POSSONO SOGNARE?

La situazione è invertita per quanto riguarda il Mondiale Costruttori nella classifica Formula 1 2024. Qui infatti è la McLaren a comandare con 41 punti di vantaggio sulla Red Bull, che di per sé sono ben pochi, se si pensa che già tra oggi e domani ci saranno in palio 59 punti per ogni scuderia, grazie appunto al contributo anche della Sprint. Eppure, qui sembra che i leader siano più nettamente favoriti, perché il trend recente era tutto favorevole ai britannici. Spetterà quindi alla Red Bull l’onere di cercare di ribaltare la situazione, magari grazie al mese di pausa che le ‘lattine’ sperano abbia fatto bene soprattutto a Sergio Perez, che è evidentemente il lato debole del team campione del Mondo in carica.

Su entrambi i fronti il ruolo di terza forza spetta alla Ferrari nella classifica Formula 1 2024, con i 441 punti del Cavallino Rampante fra i Costruttori e i 245 per Charles Leclerc nella graduatoria individuale. Diciamo subito che sembra davvero difficile pensare che il monegasco possa lottare per il titolo Piloti, in teoria qualche speranza in più potrebbe esserci nel Mondiale marche, ma evidentemente anche qui servirebbe un finale di stagione memorabile alla Ferrari per tornare davvero in lizza. Nel pazzo 2024 della Formula 1, tuttavia, è meglio non dare nulla per scontato…

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 339

2. Lando Norris (McLaren) 285

3. Charles Leclerc (Ferrari) 250

4. Oscar Piastri (McLaren) 237

5. Carlos Sainz (Ferrari) 197

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177

7. George Russell (Mercedes) 159

8. Sergio Pérez (Red Bull) 144

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hulkenberg (Haas) 25

11. Lance Stroll (Aston Martin) 24

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

13. Alexander Albon (Williams) 12

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

15. Pierre Gasly (Alpine) 8

16. Kevin Magnussen (Haas) 8

17. Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7

18. Esteban Ocon (Alpine) 5

19. Franco Colapinto (Williams) 4

MONDIALE COSTRUTTORI

1. McLaren 522

2. Red Bull 483

3. Ferrari 453

4. Mercedes 336

5. Aston Martin 86

6. Racing Bulls 34

7. Haas 34

8. Williams 16

9. Alpine 13