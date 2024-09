CLASSIFICA FORMULA 1 2024: MAX VERSTAPPEN E MCLAREN IN VETTA!

Oggi ci attende il Gran Premio di Singapore e quindi nuove indicazioni per la classifica Formula 1 2024, dove la lotta è sempre più avvincente. Domenica scorsa a Baku la grande notizia è stata senza dubbio il sorpasso della McLaren ai danni della Red Bull al comando della classifica del Mondiale Costruttori Formula 1 2024, completando una rimonta che pochi mesi fa sarebbe sembrata impossibile ma che ora è realtà. I 20 punti di differenza (476 contro 456) non sono ancora un gap così significativo con sette Gran Premi ancora da disputare, ma il trend fa pensare che la McLaren possa ulteriormente allungare.

La Ferrari occupa il terzo posto a quota 425 punti e quindi potrebbe essere a sua volta pienamente in corsa: stando alle indicazioni degli ultimi Gran Premi, il sorpasso sulla Red Bull alla piazza d’onore è un obiettivo credibile, risulta più complicato pensare che si possa superare anche la McLaren, però in un Mondiale decisamente “pazzo” e con gerarchie così mutevoli, chissà che l’impresa possa ancora essere fattibile, per rendere ancora più entusiasmante la classifica Formula 1 2024 nel finale di stagione.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: L’OLANDESE PUÒ STARE TRANQUILLO?

Abbiamo messo per una volta in secondo piano il discorso relativo al Mondiale Piloti, però anche qui la classifica Formula 1 2024 promette ancora possibili emozioni. Max Verstappen sta confermando tutto il suo valore resistendo al comando nonostante la crisi della Red Bull: 313 punti per l’olandese campione in carica contro i 254 punti del primo inseguitore Lando Norris, che forse non sta sfruttando pienamente il potenziale della McLaren, il margine è di 59 lunghezze che però non danno evidentemente garanzie, con 26 punti in palio ad ogni gara e pure l’aggiunta ancora di ben tre Sprint fra ottobre e novembre.

Verstappen però sta riuscendo ad ottenere il massimo da ogni situazione, mentre di certo non si può dire altrettanto di Norris, che negli ultimi due Gran Premi è arrivato alle spalle di Oscar Piastri, che infatti troviamo al quarto posto con 222 punti. In mezzo alle due McLaren c’è naturalmente Charles Leclerc, terzo con la Ferrari con 235 punti e quindi in piena lotta con i due piloti della scuderia britannica e almeno sulla carta con una piccola speranza iridata ancora aperta, anche se in questo caso servirebbe davvero una sorta di “miracolo” sportivo.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 313

2. Lando Norris (McLaren) 254

3. Charles Leclerc (Ferrari) 235

4. Oscar Piastri (McLaren) 222

5. Carlos Sainz (Ferrari) 184

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 166

7. George Russell (Mercedes) 143

8. Sergio Pérez (Red Bull) 143

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 58

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24

11. Nico Hulkenberg (Haas) 22

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

13. Alexander Albon (Williams) 12

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

15. Pierre Gasly (Alpine) 8

16. Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7

17. Kevin Magnussen (Haas) 6

18. Esteban Ocon (Alpine) 5

19. Franco Colapinto (Williams) 4

MONDIALE COSTRUTTORI

1. McLaren 476

2. Red Bull 456

3. Ferrari 425

4. Mercedes 309

5. Aston Martin 82

6. Racing Bulls 34

7. Haas 29

8. Williams 16

9. Alpine 13