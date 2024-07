CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale Piloti-Costruttori: crisi Aston Martin, verso GP Gran Bretagna (7 luglio)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: LA CRISI DELLA ASTON MARTIN

Una delle notizie di maggiore spicco per la classifica Formula 1 2024 è sicuramente la crisi sempre più evidente della Aston Martin, che fino ad oggi ha raccolto solamente 58 punti, dei quali 41 con Fernando Alonso e 17 con Lance Stroll. Già l’inizio della stagione non era stato particolarmente entusiasmante, ma ciò che preoccupa maggiormente è il trend in netto calendo, con il Canada come unica soddisfazione negli ultimi due mesi grazie al sesto posto di Alonso e il settimo di Stroll. Già in precedenza però i risultati erano invalendo e, dopo il fuoco di paglia a Montreal, c’è stato il crollo con zero punti sia per lo spagnolo sia per il canadese nei primi due atti della tripletta che si completerà a Silverstone, cioè in Spagna e in Austria.

L’Aston Martin è comunque quinta nella classifica del Mondiale Costruttori, ma con 58 punti contro i 196 della Mercedes, per cui obiettivamente l’unico realistico traguardo sembra essere quello di difendere almeno la posizione nella prima metà del gruppo – un obiettivo che certamente non può bastare ad essere soddisfatti, soprattutto per un campione come Fernando Alonso… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: MAX VERSTAPPEN SEMPRE LEADER!

Alla terza e ultima gara del tris consecutivo di inizio estate, la classifica Formula 1 2024 ci fornisce spunti decisamente intriganti che illumineranno oggi il Gran Premio di Gran Bretagna 2024, naturalmente sullo storico circuito di Silverstone. Il leader è sempre Max Verstappen, che però settimana scorsa in Austria, dopo la vittoria nella Sprint, non è andato oltre il quinto posto in gara a causa del contatto con Lando Norris. Al britannico tuttavia è andata ancora peggio perché non è andato a punti, al pari di Charles Leclerc, per cui l’olandese della Red Bull ha comunque allungato al comando della classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 2024, toccando quota 237 punti, con un margine di vantaggio che adesso è di 81 punti su Norris e 87 su Leclerc.

Alle spalle c’è molta più bagarre, perché nello spazio di soli 45 punti dalla seconda piazza di Lando Norris si arriva fino alla settima posizione nella classifica Formula 1 2024, che è occupata da George Russell, bravo e anche fortunato in Austria, sfruttando nel migliore dei modi le vicissitudini altrui per cogliere la seconda vittoria in carriera. Un po’ più staccato da questo gruppo, che oltre a Norris, Leclerc e Russell comprende anche Carlos Sainz, Sergio Perez e Oscar Piastri, c’è colui che resta l’idolo di casa a Silverstone, cioè naturalmente Lewis Hamilton, che è ottavo con 85 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: I RAPPORTI DI FORZA FRA I COSTRUTTORI

Insomma, la situazione ha un chiaro dominatore tra i Piloti per quanto riguarda la classifica Formula 1 2024, mentre forse la situazione potrebbe essere più fluida nel Mondiale Costruttori. La Red Bull aveva iniziato dominato, con tre doppiette nelle prime quattro gare, poi però è iniziato il calo sempre più netto di Sergio Perez, che potrebbe quindi avere qualche ripercussione per quanto riguarda il titolo a squadre, sebbene le Lattine anglo-austriache siano comunque saldamente al comando a quota 355 punti e 64 lunghezze di vantaggio sul secondo posto, che è della Ferrari con 291 punti.

Questo però si deve al giugno da incubo per Maranello: doppio ritiro in Canada; quinto e sesto posto in Spagna; terzo e undicesimo in Austria (più quinto e settimo nella Sprint). Un bottino decisamente modesto per la Ferrari, tra l’altro con Carlos Sainz sempre davanti a Charles Leclerc, che appare decisamente in crisi. Ecco allora che i 268 punti della McLaren diventano inquietanti, anche perché in questo momento la scuderia britannica va sicuramente meglio della Ferrari e anche la Mercedes sta tornando a ingranare, anche se ha 196 punti a causa del pessimo avvio di stagione.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 237

2. Lando Norris (McLaren) 156

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150

4. Carlos Sainz (Ferrari) 135

5. Sergio Pérez (Red Bull) 118

6. Oscar Piastri (McLaren) 112

7. George Russell (Mercedes) 111

8. Lewis Hamilton (Merdedes) 85

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19

11. Lance Stroll (Aston Martin) 17

12. Nico Hulkenberg (Haas) 14

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11

14. Oliver Bearman (Ferrari) 6

14. Pierre Gasly (Alpine) 6

16. Kevin Magnussen (Haas) 5

17. Esteban Ocon (Alpine) 3

18. Alexander Albon (Williams) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 355

2. Ferrari 291

3. McLaren 268

4. Mercedes 196

5. Aston Martin 58

6. Racing Bull 30

7. Haas 19

8. Alpine 9

9. Williams 2











