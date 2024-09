CLASSIFICA FORMULA 1 2024: ECCO IL GP ITALIA A MONZA!

Si parla ancora di classifica Formula 1 2024 e questa volta siamo all’appuntamento di casa nostra: domenica 1 settembre si corre infatti il Gp Italia, la straordinaria cornice di Monza ci fa compagnia in un Gran Premio che naturalmente speriamo possa colorarsi di tinte rosse, arrivando qui con tanta fiducia per il risultato positivo che la Ferrari ha saputo cogliere in Olanda, mettendo alle spalle una McLaren e salendo sul podio contro le previsioni. Tuttavia se parliamo di classifica Formula 1 2024 i protagonisti sono inevitabilmente altri, almeno per il momento: si sta accendendo sempre più il duello che coinvolge Max Verstappen e Lando Norris.

Il piano dell’olandese di vincere il quarto Mondiale consecutivo, eguagliando quel Sebastian Vettel che con la Red Bull aveva dominato quanto lui, sta cozzando contro lo strepitoso ritorno di Norris: l’inglese della McLaren gli ha rifilato 20 secondi a Zandvoort, nel suo feudo, e ha soprattutto guadagnato altri 6 punti. Non sono ancora sufficienti per dirci che la classifica Formula 1 2024 sia del tutto in discussione, ma forse adesso Verstappen deve davvero iniziare a guardarsi le spalle perché il trend recente è tutto a favore del suo avversario, che eventualmente nella classifica Formula 1 2024 può anche contare su un Oscar Piastri davvero competitivo.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: SI RIAPRE TUTTO?

Il trend, dicevamo: la classifica Formula 1 2024 in questo momento parla chiaro, Verstappen non ha vinto gli ultimi cinque Gran Premi e questo è un risultato incredibile per un pilota abituato a dominare in lungo e in largo, svolgendo gare in solitaria e non dovendo quasi mai preoccuparsi della concorrenza. Adesso invece la Red Bull rischia di perdere il suo controllo almeno sul Mondiale costruttori: attenzione, la McLaren è distante soltanto 30 punti e, qualora il vento dovesse girare bene, il sorpasso potrebbe addirittura avvenire nel Gp Italia e, se proprio non a Monza, l’andazzo è tale per cui presto potremmo avere realmente il cambio della guardia.

Per quanto riguarda il Mondiale piloti, la classifica Formula 1 2024 vede Verstappen in vantaggio di 70 punti che sono ancora parecchi; Norris però sta arrivando, anche se solo due volte su cinque ha messo le ruote davanti al rivale è stato favorito dai risultati in ascesa della Mercedes e da quelli del compagno di squadra Piastri, che per esempio ha vinto in Ungheria. Ecco, possiamo dire che Norris non sia riuscito a sfruttare tutte le occasioni che la classifica Formula 1 2024 gli ha concesso, e ora acquistando maggiore regolarità potrebbe davvero farcela; per il resto la Ferrari spera di blindare il terzo posto nei costruttori e crescere ancora, tornando a una vittoria che manca da Montecarlo e che a Monza, nel Gp Italia, è sempre molto speciale.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 295

2. Lando Norris (McLaren) 225

3. Charles Leclerc (Ferrari) 192

4. Oscar Piastri (McLaren) 179

5. Carlos Sainz (Ferrari) 172

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 154

7. Sergio Pérez (Red Bull) 139

8. George Russell (Mercedes) 122

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 50

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24

11. Nico Hulkenberg (Haas) 22

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

14. Pierre Gasly (Alpine) 8

15. Oliver Bearman (Ferrari) 6

16. Kevin Magnussen (Haas) 5

17. Esteban Ocon (Alpine) 5

18. Alexander Albon (Williams) 4

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 434

2. McLaren 404

3. Ferrari 370

4. Mercedes 276

5. Aston Martin 74

6. Racing Bulls 34

7. Haas 27

8. Alpine 13

9. Williams 4