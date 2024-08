CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSO IL GP OLANDA ZANDVOORT

Arriva il momento di analizzare la classifica Formula 1 2024: dopo un mese di sosta estiva si torna finalmente a gareggiare con il Gp Olanda, siamo sul circuito di Zandvoort che è la casa di Max Verstappen, ma l’olandese che comunque rimane al comando della classifica Formula 1 2024 deve ora guardarsi le spalle, perché il trend recente ci ha detto che la Red Bull non è più così dominante e anche lui, che comunque è sempre in grado di aggiungere qualcosa di suo, deve accettare di rimanere alle spalle dei vari Lando Norris e Lewis Hamilton, che peraltro non sono dei nomi citati casualmente.

Alle spalle rimane anche la Ferrari, che nella classifica Formula 1 2024 ha perso il secondo posto nel Mondiale costruttori a vantaggio di una McLaren che in questo momento ha decisamente un’altra marcia, e si deve difendere dagli assalti della Mercedes: diciamo che la rossa può ancora togliersi parecchie soddisfazioni, ma nella classifica Formula 1 2024 subisce parecchio dalla concorrenza e, soprattutto, ha fatto registrare uno Charles Leclerc nervoso e lontano dal suo rendimento abituale. Cosa succederà nel Gp Olanda 2024 lo scopriremo presto…

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSTAPPEN PUÒ RISCHIARE?

Analizzando la classifica Formula 1 2024 in vista del Gp Olanda 2024, notiamo che Max Verstappen arriva a Zandvoort con 78 punti di vantaggio su Lando Norris: bottino ancora particolarmente confortante, ma che in questo momento può realmente essere a rischio perché l’inglese ha fatto vedere un grande salto di qualità anche grazie alla McLaren, come del resto si può evincere dal fatto che Oscar Piastri, vincitore in Ungheria davanti al compagno di squadra, ha 167 punti e occupa ora la quarta posizione nella classifica Formula 1 2024, solo a 10 lunghezze da Charles Leclerc.

cco: per quanto riguarda la Ferrari, la classifica Formula 1 2024 ci dice che i due piloti della rossa sono terzo e quinto: Carlos Sainz insegue il monegasco a -15, ora vedremo se il fatto di essersi praticamente accasato alla Williams sarà determinante nel fargli trovare maggiore stabilità o se, al contrario, le sue prestazioni inevitabilmente caleranno, mentre sono cresciute quelle di un Lewis Hamilton che, dopo quasi tre anni senza vincere, ha trionfato in due delle ultime tre gare riprendendo grande slancio nella classifica Formula 1 2024.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 277

2. Lando Norris (McLaren) 199

3. Charles Leclerc (Ferrari) 177

4. Oscar Piastri (McLaren) 167

5. Carlos Sainz (Ferrari) 162

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 150

7. Sergio Pérez (Red Bull) 131

8. George Russell (Mercedes) 116

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 49

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24

11. Nico Hulkenberg (Haas) 22

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

14. Oliver Bearman (Ferrari) 6

15. Pierre Gasly (Alpine) 6

16. Kevin Magnussen (Haas) 5

17. Esteban Ocon (Alpine) 5

18. Alexandre Albon (Williams) 4

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 408

2. McLaren 366

3. Ferrari 345

4. Mercedes 266

5. Aston Martin 73

6. Racing Bulls 34

7. Haas 27

8. Alpine 11

9. Williams 4