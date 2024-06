CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori, Gp Spagna: Verstappen +69, Norris ora secondo!

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSTAPPEN ALLUNGA ANCORA

Sorride ancora una volta a Max Verstappen la classifica Formula 1 2024: l’olandese vince anche il Gp Spagna e al Montmelò prende nuovamente il largo, soprattutto sulla Ferrari che conferma il posizionamento sulla griglia (Charles Leclerc quinto, Carlos Sainz sesto) e diventa oggi la quarta forza in pista. Verstappen si impone nel corpo a corpo con un Lando Norris ormai arrivato: il britannico è secondo con il punto addizionale del giro veloce e strappa così il secondo posto nel Mondiale piloti, scavalcando Leclerc per due lunghezze, ora è lui il primo inseguitore di Verstappen anche se staccato di ben 69 punti.

Sainz invece difende la quarta posizione dall’assalto di Sergio Pérez che torna a fare punti ma è solo ottavo, mentre da dietro risalgono forte le Mercedes che oggi vanno a podio con Lewis Hamilton, il primo della stagione, e timbrano il quarto posto con George Russell, guadagnando così 27 punti pareggiando i conti con la McLaren (Oscar Piastri è sesto) e prendendone 9 alla Ferrari, che mantiene la sua seconda posizione nel Mondiale costruttori ma forse adesso deve iniziare a guardarsi le spalle. Abbiamo dunque un Norris nuovo avversario di un Verstappen che però nella classifica Formula 1 2024 vola sempre di più. (agg. di Claudio Franceschini)

VERSTAPPEN HA RIPRESO MARGINE

Torna l’appuntamento con la classifica Formula 1 2024: domenica 23 giugno si corre il Gp Spagna e siamo precisamente in Catalogna, sul circuito del Montmeló, dove il Mondiale piloti e costruttori riparte dalla gara che abbiamo vissuto in Canada. Una domenica quella che ha sorriso totalmente a Max Verstappen, tornato alla vittoria dopo le difficoltà di Montecarlo: l’olandese ha nuovamente allungato sulla concorrenza portandosi a 194 punti e scavando un ulteriore solco su Charles Leclerc, il primo degli inseguitori che, fermo al palo a Montréal, adesso ha 56 punti da recuperare al tre volte campione del mondo.

Si tratta di una distanza ancora percorribile, soprattutto se la Ferrari dovesse confermare quei progressi che aveva fatto vedere nel Gp Monaco e se i nuovi aggiornamenti sul fondo dovessero realmente dare quelle risposte che si preventivano nei box di Maranello; chiaramente però Verstappen sa anche di essere comunque il più forte e di avere un vantaggio, nella classifica Formula 1 2024, che può gestire, non obbligato a tirare al massimo in ogni singola gara anche se conoscendolo lo farà. Ora andiamo a studiare meglio la classifica Formula 1 2024 anche per scoprire come potrebbero andare le cose in questo avvincente e atteso Gp Spagna al Montmeló.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: LA FERRARI PER IL RISCATTO

Quasi tutto pronto per il Gp Spagna, osservando meglio la classifica Formula 1 2024 dobbiamo dire che la Ferrari andrà a caccia di riscatto perché l’ultima gara è stata disastrosa. A Montréal Charles Leclerc non è riuscito nemmeno a timbrare il Q3 delle qualifiche e poi la domenica sia lui che Carlos Sainz sono stati costretti al ritiro, dunque hanno ottenuto uno zero sulla casella di marcia e, oltre a essersi staccati da Verstappen e la Red Bull (ma fortunamente si è ritirato anche un Sergio Pérez in crisi), hanno visto avvicinarsi pericolosamente gli avversari, sotto forma di Lando Norris ora a -7 dal secondo posto di Leclerc e una McLaren che ha 40 punti meno del Cavallino.

Anche qui, come già fatto prima per Verstappen, possiamo dire che il vantaggio che la Ferrari ha nei confronti della terza forza del Mondiale costruttori rimane importante, ma certamente la McLaren come già fatto l’anno scorso ha mostrato di poter progredire sensibilmente e questo è confermato dai brillanti risultati anche di Oscar Piastri, che nella classifica Formula 1 2024 è ancora davanti alle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, che comunque in Canada hanno battuto un colpo con il terzo posto di Russell e il giro veloce, con quarta posizione, del sette volte campione del mondo, dunque attenzione anche alla crescita delle frecce d’argento.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 219

2. Lando Norris (McLaren) 150

3. Charles Leclerc (Ferrari) 148

4. Carlos Sainz (Ferrari) 116

5. Sergio Pérez (Red Bull) 111

6. Oscar Piastri (McLaren) 87

7. George Russell (Mercedes) 81

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 70

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 19

11. Lance Stroll (Aston Martin) 17

12. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 9

13. Oliver Bearman (Ferrari) 6

14. Nico Hulkenberg (Haas) 6

15. Pierre Gasly (Alpine) 5

16. Alexander Albon (Williams) 2

17. Esteban Ocon (Alpine) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 330

2. Ferrari 270

3. McLaren 237

4. Mercedes 151

5. Aston Martin 58

6. Racing Bulls 28

7. Alpine 8

8. Haas 7

9. Williams 2











