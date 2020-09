Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori alla vigilia del Gp Russia 2020

In vista del Gran premio di Russia 2020, previsto questa domenica a Sochi, occorre subito andare a vedere che sta succedendo nella classifica della formula 1 per il Mondiale piloti. Infatti anche alla vigilia del decimo Gp di questa stagione 2020 della F1 (che conta 17 prove nel complesso) troviamo come leader incontrastato, in pista come nella graduatoria iridata il pilota della Mercedes Lewis Hamilton. Il britannico, trionfatore anche nell’ultima prova toscana, si avvicina alla tappa russa, la prima strettamente extraeuropea di questa stagione, avendo messo da parte la bellezza di 190 punti: più che sufficienti per consideralo il primo indiziato al titolo mondiale, ormai da diverso tempo. Primo rivale, sia pure molto lontano, nella sua corsa al campionato del mondo, il compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas: il finlandese approda infatti a Sochi registrando per 135 punti e dunque un gap di ben 55 punti da Hamilton leader. Il terzo gradino del podio è al momento di Max Verstappen: l’olandese della Redbull, pur registrando un notevole gap, anche tecnico, sta facendo di tutto per non perdere il contatto con le due Mercedes, ma con 110 punti a tabella, il margine di manovra del giovane terribile è molto limitato. Va comunque detto che alle spalle dei primi tre, nella classifica della Formula 1 per il Mondiale piloti, è già il vuoto. Quarto ma con solo 65 punti è infatti Lando Norris, che pure registra un vantaggio di due lunghezze da Alexander Albon: nella top ten troviamo poi di fila Stroll, Ricciardo, Leclerc, Perez e Gasly (con 43 punti), mentre è ancora fermo al 13^ gradino il pilota della Ferrari Sebastian Vettel.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Anche nella classifica della Formula 1 riservata al mondiale costruttori, il nome che spicca è solo quello della Mercedes: grazie a una macchina insuperabili e a due ottimi piloti, rispettivamente al primo e secondo gradino della graduatoria, la scuderia anglo tedesca sta dominando in lungo e in largo questa stagione iridata. In classifica le Frecce nere sono infatti in vetta, stabilmente dal primo giorno di questo mondiale, e in vista del Gran Premio di Russia 2020 vantano pure 325 punti. Seconda e con un distacco di ben 152 lunghezze la Redbull di Verstappen e Albon, mentre è la McLaren ora la terza forza del mondiale. Scorrendo la classifica ecco che troviamo Racing Point e Renault nella top five, mentre la Ferrari, che ha messo da parte finora solo 66 punti è appena sesta, e ormai lontana anni luce dai posti che per blasone gli spetterebbero. Chiudono la lista per il mondiale costruttori per la classifica della Formula 1 Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas, e Williams, quest’ultima ancora a quota 0 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 190

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 135

3. Max Verstappen (Red Bull) 110

4. Lando Norris (McLaren) 65

5. Alexander Albon (Red Bull) 63

6. Lance Stroll (Racing Point) 57

7. Daniel Ricciardo (Renault) 53

8. Charles Leclerc (Ferrari) 49

9. Sergio Perez (Racing Point) 44

10. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 43

11. Carlos Sainz (McLaren) 41

12. Esteban Ocon (Renault) 30

13. Sebastian Vettel (Ferrari) 17

14. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 10

15. Nico Hulkenberg (Racing Point) 6

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 2

18. Kevin Magnussen (Haas) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 325

2. Red Bull 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. Alpha Tauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1



