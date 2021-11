Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del GP Qatar 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: FINALE MOZZAFIATO!

La classifica Formula 1 è sempre più avvincente ed emozionante: mancano solo tre Gran Premi alla finale del Mondiale 2021, ma tutto è ancora incerto e ad aumentare ancora di più la suspence due di questi tre GP si disputeranno su circuiti inediti per la Formula 1, a cominciare dall’odierno Gran Premio del Qatar 2021 a Losail. Nella classifica Piloti di Formula 1 sarà meraviglioso seguire fino alla fine il grandissimo duello tra il leader Max Verstappen e il sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton, separati da appena 14 punti.

Formula 1, Verstappen o Hamilton: chi può vincere Mondiale?/ La classifica dice che…

Domenica scorsa Hamilton ha fatto un vero e proprio capolavoro a Interlagos, una vittoria che potrebbe avere spostato gli equilibri anche dal punto di vista psicologico, anche se Verstappen resta in vantaggio appunto di 14 lunghezze con 332,5 punti contro 318,5 grazie a una stagione nella quale l’olandese della Red Bull ha vinto più di Hamilton, fino al successo di due settimane fa in Messico. Max adesso però dovrà reagire all’offensiva lanciata da Hamilton, 14 punti sono un margine discreto ma che non garantisce nulla con un totale di 78 punti ancora da assegnare, giri veloci compresi.

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Qatar: 102^ pole position per Lewis Hamilton!

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

La classifica Formula 1 ci promette emozioni anche nel Mondiale Costruttori, dove invece al comando c’è la Mercedes, con un vantaggio in questo caso di 11 punti nei confronti della Red Bull, perché Stoccarda guida a quota 521,5 mentre le ‘lattine’ inseguono con 510,5 punti. Qui va dato merito a Valtteri Bottas, perché naturalmente con Hamilton dietro a Verstappen è il finlandese che sta facendo la differenza nei confronti di Sergio Perez, come testimoniano i 203 punti di Bottas contro i 178 del messicano. La lotta fra i due capitani sarà al centro dell’attenzione, ma per il titolo Costruttori attenzione anche ai “gregari”.

Pronostico Formula 1/ Gp Qatar 2021, Larini: “Sarà spumeggiante” (esclusiva)

L’altro duello caldo è quello tra Ferrari e McLaren per il terzo posto, comunque prestigioso e che simbolicamente può valere il ruolo di “primi degli altri”. Maranello nelle ultime settimane ha fatto tutto per bene e ha scavato un bel margine nei confronti degli avversari inglesi: 287,5 punti per la Ferrari contro 256 per la McLaren, ci sono ben 31,5 lunghezze di differenza che per la scuderia inglese saranno difficili da colmare visto il trend recente. Per la Ferrari non sarà un risultato storico, ma segna almeno il primo doveroso passo verso il tentativo di rinascita…

CLASSIFICA FORMULA 1, MONDIALE PILOTI

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 332,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 318,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 203

4. Sergio Pérez (Red Bull) 178

5. Lando Norris (McLaren) 151

6. Charles Leclerc (Ferrari) 148

7. Carlos Sainz (Ferrari) 139,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 92

10. Fernando Alonso (Alpine) 62

11. Esteban Ocon (Alpine) 50

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 42

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 521,5

2. Red Bull 510,5

3. Ferrari 287,5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. Alpha Tauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11



© RIPRODUZIONE RISERVATA