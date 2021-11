Diretta Formula 1/ Sprint Race live e streaming video: pole position (Gp Brasile)

DIRETTA FORMULA 1: INTERLAGOS OSPITA IL NUOVO FORMAT!

La diretta Formula 1 ci propone oggi, sabato 13 novembre, il grande appuntamento con le qualifiche – con il format della Sprint Race – del Gran Premio del Brasile 2021 sul circuito di Interlagos a San Paolo, sede del quartultimo Gp del Mondiale di quest’anno. Un appuntamento naturalmente attesissimo con una gara leggendaria, che torna dopo una stagione di forzata assenza a causa del Covid. Quest’anno Interlagos sta ospitando per la terza volta dopo Silverstone e Monza il nuovo format del weekend della Formula 1 che aveva debuttato a Silverstone e che potrebbe diventare definitivo in futuro: ora diamo allora per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni odierne, tenendo conto anche del fuso orario che ci separa da San Paolo.

Si comincerà dunque alle ore 16.00 italiane con quella che in questo weekend sarà la seconda e ultima sessione di prove libere FP2, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della Sprint Race, una gara che si disputerà sulla distanza di 24 giri, cioè circa un terzo del Gran Premio (71 giri domani), che assegnerà 3-2-1 punti per il Mondiale ai primi tre classificati e determinerà la griglia di partenza per la gara di domani, salvo penalizzazioni come il -5 che domani toccherà a Hamilton. Per questa decisiva gara veloce delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 20.30, quando prenderà il via questo evento ancora anomalo per la Formula 1, ma certamente interessante anche perché in questa stagione ogni singolo punto può essere determinante.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE QUALIFICHE

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio del Brasile 2021 sul circuito di Interlagos a San Paolo come sempre saranno trasmesse in tv e streaming – come ormai è tradizione da qualche anno – su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Dobbiamo però naturalmente ricordare che oggi le qualifiche si svolgeranno in formato Sprint Race e che la programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 queste qualifiche solamente in differita, notizia importante da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che potranno dunque vivere solo in “ritardo” una nuova tappa del duello sempre più bollente fra Max Verstappen e Lewis Hamilton per la conquista del Mondiale di Formula 1, sperando che anche la Ferrari possa farsi valere.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di Sprint Race e gara su Tv8 – la FP2 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2021 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Interlagos, ma solamente con una differita che sarà disponibile circa alle ore 22.00 per la Sprint Race. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, LE LIBERE E LE QUALIFICHE

Il weekend non è cominciato nel migliore dei modi per Lewis Hamilton, stante la decisione di sostituirgli il motore endotermico – una delle componenti più importanti di una power unit – che gli costerà una penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza per la gara di domenica. Con una mappatura più spinta del solito, il sette volte campione del mondo di Formula 1 si è così ritagliato il ruolo di lepre facendo segnare i migliori tempi sia nella prima sessione di prove libere che nelle tre manche di qualifiche che hanno caratterizzato la giornata di venerdì sulla pista di Interlagos, dove si correrà il Gran Premio di San Paolo.

La Mercedes ha deciso di puntare tutto sulla potenza mettendo a discapito l’affidabilità, la Casa di Stoccarda non ha più nulla da perdere a differenza della Red Bull e di Max Verstappen che invece possono permettersi il lusso di giocare sulla difensiva. L’olandese non è comunque andato piano visto che ha chiuso con il secondo posto a quattro decimi di ritardo dal suo rivale nella corsa al titolo iridato, e nella sprint qualifying in programma oggi il figlio di Jos si limiterà a controllare la situazione, evitando incidenti e ritiri che lo facciano precipitare in fondo alla griglia di partenza – come successo a Pierre Gasly nel weekend di Monza. Il pilota francese dell’AlphaTauri guarderà le spalle sia a lui che a Sergio Perez e può diventare un altro alleato prezioso per la scuderia anglo-austriaca, premettendo che sarà liberissimo di fare la sua corsa.

Per quanto riguarda la lotta al terzo posto nel campionato costruttori, le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto l’obiettivo minimo – ma non scontato – di stare davanti alle McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo che sembrano in fase calante, in particolare il giovane pilota inglese che dopo la batosta di Sochi – dove avrebbe senz’altro vinto se non si fosse intestardito nel proseguire con le slick quando a momenti nevicava – non è più riuscito a riprendersi del tutto. Completa la top 10 Fernando Alonso che qui in Brasile si è laureato campione nel 2005 e 2006 e ha senz’altro ricordi piacevoli di questo posto, al netto del 2012 di quando perse il mondiale di un’incollatura su Sebastian Vettel.

L’Aston Martin non vede l’ora di archiviare al più presto questa annata per concentrarsi sul 2022 quando i nuovi regolamentari rivoluzioneranno le macchine e rimescoleranno le carte – in teoria. Stesso discorso per Alfa Romeo (martedì prossimo verrà annunciato ufficialmente Zhou al posto di Giovinazzi), Williams e Haas che sperano un giorno di poter lottare per posizioni decisamente più nobili delle attuali.

DIRETTA FORMULA 1: LA STORIA DEL GP BRASILE

In attesa di scendere in pista con la diretta Formula 1, ripercorriamo in breve la storia del Gran Premio del Brasile, che finalmente torna dopo l’assenza forzata del 2020. Una storia lunga e gloriosa anche grazie ad alcuni piloti locali che hanno scritto la storia di questo sport, da Emerson Fittipaldi a Nelson Piquet fino ad Ayrton Senna per citare solo quelli che hanno conquistato il titolo iridato, ma anche altri di grande valore come Rubens Barrichello e Felipe Massa, protagonista valoroso e sfortunato di una memorabile edizione della gara di Interlagos.

La prima edizione del Gran Premio del Brasile inserita nel calendario del Mondiale fu quella del 1973, vinta proprio da Fittipaldi che concesse il bis l’anno successivo. Nel 1975 vinse Carlos Pace, alla cui memoria fu intitolato il circuito dopo l’incidente mortale in aereo che gli tolse la vita nel 1977. La prima vittoria della Ferrari fu nel 1976 grazie a Niki Lauda – fu anche il primo successo di un pilota non brasiliano -, poi per dieci edizioni (nel 1978 e consecutivamente dal 1981 al 1989) la corsa si disputò non ad Interlagos bensì sul circuito di Jacarepagua, nei pressi di Rio de Janeiro.

Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di Alain Prost, di cui però solo l’ultima (nel 1990) ottenuta a Interlagos, dove il pilota più vittorioso è Michael Schumacher grazie ai quattro successi ottenuti nel 1994, 1995, 2000 e 2002. Per Piquet e Senna si contano invece due vittorie a testa in casa: nel 1983 e 1986 a Jacarepagua per Nelson, nel 1991 e 1993 a Interlagos per Ayrton.

DIRETTA FORMULA 1: DUE EPILOGHI MEMORABILI A INTERLAGOS

Ricordiamo anche l’incredibile vittoria di Giancarlo Fisichella nel 2003, in un Gp flagellato dal maltempo, interrotto in anticipo a causa di troppi incidenti e la cui vittoria fu assegnata al pilota romano solo a distanza di qualche giorno, con cerimonia di premiazione ad Imola in occasione del successivo Gran Premio, e poi in modo speciale le gare del 2007 e del 2008, che furono teatro di due dei più clamorosi epiloghi nella storia del Mondiale di Formula 1. Nel 2007 Kimi Raikkonen vinse e riuscì a ribaltare la situazione nella classifica iridata, che alla partenza lo vedeva alle spalle sia di Lewis Hamilton sia di Fernando Alonso, compagni di squadra in McLaren.

Un’impresa fra le più memorabili nella storia della Ferrari, che invece l’anno successivo visse una amara beffa per Felipe Massa, anch’egli vittorioso e ad un passo da una nuova, incredibile rimonta ai danni di Hamilton, che però riuscì a salvarsi solo all’ultimo giro grazie al discusso sorpasso ai danni di Timo Glock che gli permise di piazzarsi al quinto posto, l’ultimo utile per conquistare il Mondiale nonostante la vittoria di Felipe.

Di certo però Interlagos non è un circuito molto favorevole all’inglese, che qui ha vinto solamente nel 2016 e poi nel 2018, mentre sia nel 2014 sia nel 2015 in Brasile ha vinto Nico Rosberg e nel 2019 si è imposto Max Verstappen, che se facesse il bis potrebbe infliggere un colpo durissimo all’inglese. Tra i piloti in attività il più vincente è Sebastian Vettel con tre vittorie, l’ultima ottenuta nel 2017 spezzando un digiuno di nove anni per la Ferrari in Brasile. Tornando all’attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c’è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del circuito di San Paolo. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 della Sprint Race e della FP2 del Gran Premio del Brasile 2021 a San Paolo sta per cominciare…



