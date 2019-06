Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori prima del Gp d’Austria 2019

Siamo alla vigilia del Gp d’Austria 2019 e prima che si accendano i motori al Red Bull Ring è bene vedere che accade nella classifica della formula 1. A di il vero, dopo pure il trionfo di Hamilton nella prova francese di appena una settimana fa, ben poche novità si leggono nella classifica della formula 1 riservata ai piloti: il dominio del campionissimo in carica è in fatti sempre di più netto e anzi già si parla di un mondiale praticamente finito. Intanto i dati ci ricordano per lo stesso Hamilton, della prima posizione in graduatoria con ben 187 punti alla vigilia della prova di Zeltweg e pure di un vantaggio di 36 lunghezze sul compagno di quadra Valtteri Bottas, che pur non squillando, è sempre protagonista. Ben distanti dagli alfiere della Mercedes, che di fatto si contendono il titolo mondiale della Formula 1 2019, ecco tutti gli altri. A salire sul podio è ancora Sebastian Vettel che con la Ferrari ha trovato finora 111 punti, ma il tedesco deve guardarsi le spalle da Verstappen (100 punti) e dal compagno Leclerc (87 punti). Chiusa la top five delle classifica piloti ,è poi il vuoto anche prima di essere in pista a Spielberg: dietro ai big infatti emerge solo il nome di Gasly, che pure con la Redbull ha accumulato 37 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: I COSTRUTTORI

Se nella graduatoria di formula 1 riservata ai piloti sono Hamilton e Bottas a primeggiare incontrastati, ecco che di conseguenza dobbiamo registrare il pieno dominio della Mercedes nella classifica dei costruttori della formula 1. Ecco quindi che anche alla vigilia del Gp d‘Austria 2019 la casa delle frecce d’argento è leader indiscusso tra le scuderie, forte di ben 378 punti finora accumulati e del vantaggio di ben 140 punti sul primo avversario, ovvero la Ferrari di Binotto. La Rossa è nettamente un passo indietro quest’anno e lo abbiamo visto non solo nella classifica della Formula 1 dei costruttori o dei piloti ma proprio in pista. Il cavallino è comunque seconda forza del mondiale davanti a Red bull, che però con 137 punti è sempre all’agguato. Di fila ricordiamo poi anche Mclaren e Renault ferme rispettivamente a quota 40 e 32 punti, oltre che Recing point e Alfa Romeo, a parità 19 punti. Chiudono infine l’ultima graduatoria anche Toro Rosso, Hass e Willims, con la casa motorizzata Mercedes ancora a zero punti.

CLASSIFICA PILOTI

1 L Hamilton 187

2 V Bottas 151

3 S Vettel 111

4 M Verstappen 100

5 C Leclerc 87

6 P Gasly 37

7 C Sainz 26

8 K Raikkonen 19

9 D Ricciardo 16

10 N Hulkenberg 16

11 K Magnussen 14

12 L Norris 14

13 S Perez 13

14 D Kvyat 10

15 A Albon 7

16 L Stroll 6

17 R Gorsjean 2

Giovinazzi, Russell, Kubica 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes 338

Ferrari 198

Red bull 137

McLaren 32

Racing Point 19

Alfa Romeo 19

Toro Rosso 17

Haas 16

Williams 0



