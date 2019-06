Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori 2019: oggi il Gp Francia

Quale aspetto assumerà la classifica Formula 1 al termine del Gp Francia 2019 che è in programma oggi pomeriggio a Le Castellet? Di certo, sia nella classifica Piloti sia nella classifica Costruttori è saldo il dominio della Mercedes, a maggior ragione dal momento che è stata definitivamente confermata la vittoria di Lewis Hamilton nella scorsa gara in Canada. Dunque è saldo il primato proprio del pilota inglese, dall’alto dei suoi 162 punti nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1, inseguito a quota 133 dal compagno di squadra Valtteri Bottas, che però nelle ultime gare sembra avere perso il ritmo del più blasonato compagno di squadra. La classifica Formula 1 certamente non sorride a Sebastian Vettel, terzo a quota 100 punti, una cifra tonda che però non piace al pilota tedesco della Ferrari. Quarto posto per Max Verstappen con 88 punti, segue a quota 72 Charles Leclerc in quinta posizione, poi il salto è netto perché Pierre Gasly occupa il sesto posto ma con esattamente la metà dei punti di Leclerc, cioè 36. Curiosamente la quota poi si dimezza di nuovo per arrivare ai 18 punti di Carlos Sainz, che comunque è il migliore tra chi non guida una Mercedes, Ferrari o Red Bull.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Parlando della classifica Formula 1 dei piloti naturalmente abbiamo già implicitamente delineato anche i valori del Mondiale Costruttori, dove il primato della Mercedes è saldissimo, dal momento che la scuderia di Stoccarda assomma la bellezza di 295 punti e ha un vantaggio già in tripla cifra nei confronti della Ferrari, che è seconda con 172 punti. Il rischio insomma è che i giochi siano già fatti quando siamo solamente a un terzo del cammino, anche perché fra i Costruttori ribaltare la situazione sembra ancora più difficile. Terzo posto per la Red Bull a quota 124 punti, la scuderia anglo-austriaca paga soprattutto il modesto rendimento di Gasly e di conseguenza resta per il momento piuttosto lontana dalla piazza d’onore della Ferrari. Si entra poi in un Mondiale completamente diverso, quello di tutte le altre scuderie che lottano al massimo per il quarto posto, attualmente della McLaren con 30 punti e un vantaggio minimo nei confronti della Renault, che è quinta a quota 28 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1, MONDIALE PILOTI 2019

1 Lewis Hamilton 162

2 Valtteri Bottas 133

3 Sebastian Vettel 100

4 Max Verstappen 88

5 Charles Leclerc 72

6 Pierre Gasly 36

7 Carlos Sainz Jr. 18

8 Daniel Ricciardo 16

9 Kevin Magnussen 14

10 Sergio Perez 13

11 Kimi Raikkonen 13

12 Lando Norris 12

13 Nico Hulkenberg 12

14 Daniil Kvyat 10

15 Alexander Albon 7

16 Lance Stroll 6

17 Romain Grosjean 2

18 Antonio Giovinazzi 0

19 George Russell 0

20 Robert Kubica 0

CLASSIFICA FORMULA 1, MONDIALE COSTRUTTORI 2019

1 Mercedes 295

2 Ferrari 172

3 Red Bull 124

4 McLaren 30

5 Renault 28

6 Racing Point 19

7 Toro Rosso 17

8 Haas 16

9 Alfa Romeo 13

10 Williams 0



