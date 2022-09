Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Italia 2022 Monza

CLASSIFICA FORMULA 1: SIAMO A MONZA!

La classifica di Formula 1 ci conduce a parlare del Gp Italia 2022: finalmente siamo arrivati a Monza, finalmente l’onda rossa è pronta a scatenarsi ma, va detto, la situazione che ci si presenta in questa domenica 11 settembre è sostanzialmente segnata. Settimana scorsa in Olanda Max Verstappen ha vinto la quarta gara consecutiva, la decima in una stagione dominante: l’olandese, campione del mondo in carica, in questo momento sembra non conoscere rivali e, se in Belgio aveva impressionato con una straordinaria rimonta, a Zandvoort ha gestito dando una dimostrazione di superiorità schiacciante, sulla scia delle Mercedes degli anni passati.

La classifica di Formula 1 ci dice che Verstappen ha 109 punti di vantaggio su quelli che adesso sono due rivali, perché Sergio Pérez è andato a riprendere Charles Leclerc; si assottigliano le speranze di una rimonta che era già disperata prima dell’ultimo successo del campione, adesso siamo sostanzialmente nel campo dell’impossibilità ma chiaramente Monza è un luogo magico per la Ferrari, che allo stesso tempo si deve guardare dal possibile ritorno della Mercedes nella classifica del Mondiale costruttori (30 punti di vantaggio per la rossa). Non resta dunque che aspettare che per il Gp Italia 2022 si corra, poi vedremo come eventualmente cambieranno le cose…

CLASSIFICA FORMULA 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando meglio la classifica di Formula 1, possiamo dunque scoprire come entrando nel Gp Italia 2022 Max Verstappen abbia in mano il secondo Mondiale piloti consecutivo. Sembrava che la Ferrari potesse insidiare l’olandese, che in Gran Bretagna e Austria aveva perso qualcosa, ma poi la rossa ha iniziato a commettere errori in sequenza tra strategie e pit stop (in Olanda con Carlos Sainz), e soprattutto la Red Bull ha preso a volare come già faceva all’inizio della stagione, ma questa volta dando la paga a una Ferrari che se non altro nei primi Gran Premi dimostrava di avere un passo uguale se non addirittura superiore.

Adesso per Leclerc si apre addirittura un altro tema: la lotta per la seconda posizione nella classifica di Formula 1 è già reale e sarà durissima spuntarla contro un Sergio Pérez che comunque il suo lo porta quasi sempre a casa, ma alle sue spalle arriva un George Russell di grande costanza che infatti si è portato a soli 13 punti dal monegasco. Insomma, la situazione è veramente delicata: come detto il Gp Italia 2022 può anche fare miracoli, ma questo lo scopriremo quando si inizierà a correre…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 310

2. Charles Leclerc (Ferrari) 201

3. Sergio Pérez (Red Bull) 201

4. George Russell (Mercedes) 188

5. Carlos Sainz (Ferrari) 175

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 158

7. Lando Norris (McLaren) 82

8. Esteban Ocon (Alpine) 66

9. Fernando Alonso (Alpine) 59

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

11. Kevin Magnussen (Haas) 22

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 20

13. Daniel Ricciardo (McLaren) 19

14. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 18

15. Mick Schumacher (Haas) 12

16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5

18. Lance Stroll (Aston Martin) 5

19. Alexander Albon (Williams) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 511

2. Ferrari 376

3. Mercedes 346

4. Alpine 125

5. McLaren 101

6. Alfa Romeo 51

7. Haas 34

8. Alpha Tauri 29

9. Aston Martin 25

10. Williams 4











