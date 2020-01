Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: CR7 insegue Immobile (21^ giornata)

Entrando nella classifica marcatori di Serie A per la 21^ giornata, il quadro è piuttosto interessante: il capocannoniere Ciro Immobile vola dopo la tripletta realizzata alla Sampdoria e si è portato a quota 23 gol, che sono 7 di vantaggio su Cristiano Ronaldo che riesce – più o meno – a tenere botta (già vicino alle 21 marcature dell’anno passato) grazie alla straordinaria striscia realizzativa iniziata a dicembre, e reduce dai due gol decisivi contro il Parma. I giocatori che sono andati già in doppia cifra sono 10: spicca il fatto che Inter (Romelu Lukaku e Lautaro Martinez) e Atalanta (Luis Muriel e Josip Ilicic) ne abbiano piazzati due a testa, poi c’è un Joao Pedro che ha 13 reti e non himmobilea mai segnato così tanto. I prossimi a poter entrare in questa lista sono Domenico Berardi e Andrea Belotti, che si sono sfidati sabato scorso: entrambi a quota 9, sono altri due italiani nella Top Ten di una classifica marcatori di Serie A che ci propone anche Francesco Caputo a 8 marcature, al pari di Edin Dzeko tornato a segnare contro il Genoa. Per scoprire cosa succederà in questo turno bisognerà ovviamente aspettare le partite, ma noi possiamo già iniziare a fare qualche valutazione.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDA IMMOBILE

Ciro Immobile può vincere la classifica marcatori di Serie A per la terza volta, e non solo: il bomber della Lazio punta al record assoluto di Gonzalo Higuain ed è straordinario pensare che, con ancora 18 giornate da disputare, gli manchino “soltanto” 13 gol per agganciare le 36 marcature che il Pipita aveva segnato nel 2015-2016. Immobile dunque conferma il suo momento straordinario come quello della sua Lazio; tra gli altri episodi curiosi, va citato un Andreas Cornelius capace di andare a rete anche sul campo della Juventus (sia pure non riuscendo a evitare una sconfitta) e Andrea Petagna che ancora una volta ha punito l’Atalanta da ex, arrivando a quota 7 reti e marciando verso quello che sarebbe il secondo campionato consecutivo in doppia cifra. Si attende anche lo squillo di Zlatan Ibrahimovic, per ora fermo al gol segnato a Cagliari; tra gli altri, attenzione alla crescita potenziale di Duvan Zapata che vuole recuperare il tempo perduto con l’infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box. Sarà una 21^ giornata intensa per la classifica marcatori di Serie A…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

23 gol: Ciro immobile (Lazio)

16 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

14 gol: Romelu Lukaku (Inter)

13 gol: Joao Pedro (Cagliari)

10 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Luis Muriel (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter)

9 gol: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo)

8 gol: Francesco Caputo (Sassuolo), Edin Dzeko (Roma)

7 gol: Andrea Cornelius (Parma), Arkadiusz Milik (Napoli), Andrea Petagna (Spal)



