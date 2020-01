Video/ Lazio Sampdoria (5-1): highlights e gol. Immobile ne fa 3 all’Olimpico!

Nella 20^ giornata di Serie A all’Olimpico abbiamo visto una Lazio capace di ottenere l’undicesima vittoria consecutiva, migliorando il proprio record assoluto in campionato, travolgendo la Sampdoria con un perentorio 5-1. Come si vede nel video di Lazio Sampdoria, la formazione di Simone Inzaghi ipoteca il successo nel giro di 20′: a sbloccare il risultato ci pensa Caicedo che raccogliere una respinta di Audero al 7′, ma gran parte del merito è di un incontenibile Ciro Immobile, incontenibile per la difesa sampdoriana. Il capocannoniere del campionato va a segno al 12′: fallo di mano di Murru su cross di Lazzari, Immobile dal dischetto non perdona e si ripete al 20′ raccogliendo un lancio dalle retrovie di Acerbi e saltando anche Audero, facendo passare il pallone nel mezzo dei centrali sampdoriani. Una prova d’autore, la squadra di Ranieri è completamente stordita.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa non cambia il copione, Inzaghi preserva per il derby i diffidati Radu e Acerbi, inserendo prima Bastos che al 9′ firma il poker su assist di Lucas Leiva, quindi segna di nuovo Immobile su rigore, con l’arbitro Chiffi che al VAR valuta e punisce un fallo di mano di Colley su girata in area di Luis Alberto. 5-0 e 23 gol in campionato per Immobile che arriva a quota 112 con la maglia della Lazio. La Sampdoria riesce ad accorciare le distanze con Linetty che raccoglie una respinta di Strakosha, ma i blucerchiati sono costretti a terminare in 10 uomini la partita per l’espulsione di Chabot, che aveva abbattuto il giovane Adekanye lanciato a rete. Lazio sempre all’inseguimento di Juventus e Inter, la Samp deve ancora sudare per conquistare la salvezza.

VIDEO LAZIO SAMPDORIA, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA