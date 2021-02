Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: è lotta tra Cr7 e Lukaku per la vetta

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE-IBRA PUNTANO LA VETTA!

Siamo alla vigilia di un nuovo brillante turno per il primo campionato nazionale e dunque è tempo di andare a vedere che cosa sta succedendo nella classifica dei marcatori della Serie A: chi è dunque il capocannoniere alla vigilia della 23^ giornata? Dopo dunque le gran prestazione occorso solo lo scorso fine settimana, dobbiamo subito raccontare oggi del gran salto fatto da Romelu Lukaku: il bomber dell’Inter, grazie alla bella doppietta firmata contro la Lazio infatti è riuscito nell’impresa di annullare la distanza per la vetta della classifica e ora il belga è alla prima posizione con ben 16 gol segnati. Non da solo: alla stessa misura infatti troviamo Cristiano Ronaldo, ormai ex capocannoniere solitario della Serie A. I due giganti del calcio dunque per il momento condividono la prima posizione della classifica dei marcatori di Serie A: chissà se tale equilibrio rimarrà o se già questo fine settimana avremo un nuovo leader solitario in vetta.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DELLA VETTA

Ma non lasciamoci ingannare: non sono solo Lukaku e Cristiano Ronaldo a battagliare nella vetta della classifica dei marcatori della Serie A alla vigilia della 23^ giornata di campionato. Alle spalle dei due nuovi capocannonieri infatti la lotta per le prime posizioni rimane sempre grande. Basti vedere che alle loro spalle, con 14 reti fatte e dunque solo due da recuperare sui leader abbiamo bomber di razza come Zlatan Ibrahimovic del Milan e Ciro Immobile della Lazio, attaccanti che sicuramente in questo fine settimana vorranno dire la loro (specie lo svedese, che domenica sarà impegnato nel derby contro l’Inter). Non solo. Resiste sempre a una sola rete di distanza (dopo l’ottima prova firmata contro il Cagliari) l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel, mentre a quota 11 gol troviamo anche Belotti del Torino, Lautaro Martinez dell’Inter, e Joao Pedro del Cagliari: tutti bomber che anche questo fine settimana possono ancora mettersi in luce.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

16 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus), Lukaku (Inter)

14 gol: Immobile (Lazio), Ibrahimovic (Milan)

13 gol: Muriel (Atalanta)

11 gol: Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Lautaro Martinez (Inter)



