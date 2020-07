Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile, che duello con CR7!

La classifica marcatori Serie A entra nella 32^ giornata: sette turni per stabilire chi tra Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo, con la possibile intrusione del sempre vigile Romelu Lukaku, riuscirà a fregiarsi del titolo di capocannoniere del nostro campionato. Attualmente la situazione è in bilico: il bomber della Lazio è sempre in testa con 29 gol ma, soprattutto nel post-lockdown, ha dovuto subire il grande ritorno del portoghese della Juventus che con la rete – inutile – a San Siro ha toccato quota 26. Sarà dunque un testa a testa davvero scintillante e il calendario potrebbe influire; tra le altre cose il duello nella classifica marcatori Serie A rispecchia anche quello per lo scudetto, visto che nonostante abbia perso due partite consecutive la Lazio è sempre seconda in classifica e spera di approfittare di altri scivoloni della Vecchia Signora. Magari oggi contro l’Atalanta, anche se una vittoria farebbe entrare la Dea in corsa per il tricolore, e forse non sarebbe una notizia straordinaria per i biancocelesti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA SITUAZIONE

Entrando nella 32^ giornata, la classifica marcatori Serie A è dunque comandata da Immobile: per lui non sarebbe il primo titolo di capocannoniere, dunque ci sarebbe una conferma importante e diventare re dei bomber con lo scudetto sulla maglia avrebbe chiaramente un altro sapore. Nelle posizioni di rincalzo bisogna notare il clamoroso recupero di Luis Muriel, uno che segna prevalentemente in uscita dalla panchina e che ha toccato i 17 gol in campionato, agganciando il quarto posto di Joao Pedro e staccando la concorrenza interna dell’Atalanta, con Josip Ilicic a 15 e Duvan Zapata a 14. Il tridente del Sassuolo si è assestato a 38 reti totali con Domenico Berardi finalmente tornato sulle cifre dei primi anni neroverdi; si è leggermente fermato Edin Dzeko e questo ha permesso ad Andrea Belotti di riprenderlo a quota 14 entrando nella Top Ten della classifica marcatori Serie A. Dove sperano di arrivare altri giocatori: per Marco Mancosu l’ultima giornata è stata un incubo, il Lecce ha sì battuto la Lazio ma lui ha calciato un rigore alle stelle e dopo un minuto si è visto annullare un gol capolavoro per un tocco con la mano. Sarebbe potuto essere a 13 marcature, ma la somma attuale di 11 non è certo poco per un centrocampista (sia pure offensivo). Doppia cifra anche per Ante Rebic e Giovanni Simeone: il croato è uno dei cannonieri più prolifici nel girone di ritorno in questo campionato, il Cholito è ripartito alla grandissima nel post-lockdown e anche lui, come Mancosu, può lamentare un gol annullato – contro l’Atalanta – peraltro in maniera abbastanza discussa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 32^ GIORNATA

29 gol: Ciro Immobile (Lazio)

26 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

20 gol: Romelu Lukaku (Inter)

17 gol: Luis Muriel (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

15 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Francesco Caputo (Sassuolo)

14 gol: Duvan Zapata (Atalanta), Andrea Belotti (Torino), Edin Dzeko (Roma)

12 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Lautaro Martinez (Inter), Andrea Petagna (Spal)

11 gol: Andreas Cornelius (Parma), Marco Mancosu (Lecce), Paulo Dybala (Juventus), Jeremie Boga (Sassuolo)

10 gol: Ante Rebic (Milan), Arkadiusz Milik (Napoli), Giovanni Simeone (Cagliari)



© RIPRODUZIONE RISERVATA