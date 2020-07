Video/ Atalanta Sampdoria (2-0) gol e highlights: Toloi-Muriel, Dea in volo (Serie A)

Il video di Atalanta Sampdoria ci racconta una vittoria ma molto difficile per la Dea contro un avversario che lotta per la salvezza e non vuole arrendersi. La prima grande occasione ce l’hanno i blucerchiati con Manolo Gabbiadini al minuto 31. Questi si trova la porta davanti senza opposizione dei difensori, calcia forte, ma Gollini gli toglie la gioia del gol con una parata di grande tecnica e reazione. Al minuto 39 Duvan Zapata calcia coi tempi giusti dentro l’area di rigore e Audero respinge senza grandi difficoltà. Al 40esimo Depaoli calcia di prima intenzione, sfiorando il palo destro. Claudio Ranieri viene espulso all’ora di gioco dopo essersi agitato eccessivamente in panchina. Il gol che sblocca il match arriva al minuto 75 con un grande colpo di testa di Rafael Toloi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Dea si toglie la soddisfazione anche di siglare il raddoppio con un bel tiro da fuori area di Luis Muriel.

VIDEO ATALANTA SAMPDORIA: DICHIARAZIONI

Alla fine della diretta di Atalanta Sampdoria si parla di Scudetto anche se è Gian Piero Gasperini a tirare il freno a mano. A Sky Sport il tecnico della Dea specifica: “Non è una parola che può ronzare nelle nostre teste lo Scudetto perché è nelle mani della Juventus. Loro sono la squadra più forte del campionato e lo hanno dimostrato anche ieri. Intanto noi vogliamo centrare matematicamente la qualificazione in Champions League anche perché Roma, Napoli e Milan dietro stanno facendo grandi cose. Questo è ovviamente il primo step, poi cercheremo di superare Inter e Lazio visto che il distacco è minimo”.

VIDEO ATALANTA SAMPDORIA: TABELLINO

In attesa di poter guardare il video di Atalanta Sampdora, ecco il tabellino della partita.

MARCATORI: 75′ Toloi, 85′ Muriel.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti (dal 52′ de Roon); Hateboer, Pasalic (dal 69′ Muriel), Freuler, Gosens (dall’86’ Castagne); Gomez; Ilicic (dal 69′ Malinovskyi), Zapata (dall’86’ Sutalo). A disposizione: Rossi, Sportiello, Tameze, Czyborra, Guth, Bellanova, Colley. Allenatore: Gasperini.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal (dall’83’ Augello), Thorsby, Linetty, Jankto (dall’83’ Ramirez); Gabbiadini (dall’83’ La Gumina). A disposizione: Seculin, Chabot, Bonazzoli, Askildsen, Maroni, Léris, Quagliarella, D’Amico, Bertolacci. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Giua di Olbia.

Ammoniti al 23′ Djimsiti, al 35′ Thorsby, al 55′ Jankto, al 61′ Ranieri e Gasperini e al 65′ Bereszynski

Espulso al 65′ Ranieri

