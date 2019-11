Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile è già in fuga!

Nella classifica marcatori di Serie A, che da oggi riparte dopo il fresco turno infrasettimanale con la sua undicesima giornata di campionato, domina sempre di più Ciro Immobile. Il capocannoniere della Serie A, con la doppietta segnata mercoledì sera contro il Torino, ha raggiunto quota 12 gol, confermandosi sempre di più come il primo giocatore del campionato 2019-2020 a raggiungere la doppia cifra, naturalmente fondamentale per le sorti della Lazio – Immobile ha segnato oltre il 50% dei gol della sua squadra, 12 su 22. Immobile ha già vinto il titolo di capocannoniere di Serie A per ben due volte e la sua candidatura per un tris è sempre più forte. Naturalmente sbilanciarsi quando non siamo ancora giunti nemmeno a un terzo di questo campionato sarebbe prematuro, ma in vetta alla graduatoria le gerarchie cominciano già a farsi interessanti. Sarà allora interessante stabilire quello che succederà nel corso della undicesima giornata della Serie A e come cambierà la classifica marcatori.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA LOTTA PER IL PRIMATO

Al momento è difficile stabilire quali giocatori siano realmente in corsa per la classifica marcatori di Serie A: Immobile è primo per distacco e alle sue spalle nessuno ha ancora operato lo scatto decisivo per lottare ancora a lungo con il biancoceleste per conquistare il trono dei bomber. Domenica scorsa si era messo in particolare evidenza Luis Muriel, autore di una tripletta contro l’Udinese che ha portato il colombiano dell’Ataslanta al secondo posto a quota 8 gol, comunque ora a ben quattro lunghezze di ritardo da Immobile. Di certo in termini di gol segnati dalle squadre, ecco che la Dea nerazzurra gode di un vantaggio enorme su tutte le inseguitrici – 30 reti per i bergamaschi, al secondo posto troviamo l’Inter e appunto la Lazio ma con “soli” 22 gol. A proposito dei nerazzurri milanesi, ecco che al terzo posto grazie al gol di Brescia è salito Romelu Lukaku, autore fino a questo momento di 7 reti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

12 gol: Ciro Immobile (Lazio)

8 gol: Luis Muriel (Atalanta)

7 gol: Romelu Lukaku (Inter)

6 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Duvan Zapata (Atalanta)

5 gol: Andrea Belotti (Torino), Edin Dzeko (Roma), Christian Kouamé (Genoa), Marco Mancosu (Lecce), Lautaro Martinez (Inter), Joao Pedro (Cagliari), Cristiano Ronaldo (Juventus)



