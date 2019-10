Diretta Lazio Torino/ Streaming video DAZN: sfida bollente all’Olimpico (Serie A)

Lazio Torino, diretta dal signor Orsato, è la partita in programma oggi, mercoledi 30 ottobre 2019 allo Stadio Olimpico e valida per la 10^ giornata della Serie A: fischio d’inizio fissato per le ore 21,00. La sfida di questa sera, per il secondo turno infrasettimanale di campionato della stagione mette di fronte due formazioni ancora in cerca di una propria identità in questo campionato. La Lazio è reduce dalla vittoria all’ultimo respiro contro la Fiorentina, che le ha consentito di tenere il passo della Roma e di accorciare le distanze dal Napoli, attualmente al quarto posto. Ora l’ultimo slot utile per la prossima Champions League dista solo 2 punti. Tuttavia i ragazzi di Inzaghi devono trovare ancora un equilibrio tattico per poter sperare di centrare un obiettivo, quello della Champions League, che a livello di rosa è effettivamente alla portata. All’Olimpico arriva un Torino che non riesce al momento a mettere un freno ad un andamento troppo altalenante in campionato: nello scorso turno è arrivato un 1 a 1 interno contro il Cagliari grazie ad una rete in extremsi di Zaza, ma la zona Europa League continua ad essere si vicina, visto che la classifica è corta, ma difficile da raggiungere se il Toro non comincerà a giocare da Toro.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Torino, sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 209 del satellite, DAZN1. DAZN avrà inoltre l’esclusiva della diretta streaming video via internet del match per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito dazn.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione DAZN.

DIRETTA LAZIO TORINO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo, la Lazio di Inzaghi dovrebbe continuare a mettere da parte il tridente e presentarsi al cospetto del Torino con un 3-5-2 dove Correa ed Immobile dovrebbero formare la coppia di attacco chiamata a scardinare la difesa granata. La difesa è il reparto dove Inzaghi ha i dubbi maggiori: se Acerbi e Radu sono certi del posto, per l’altra maglia da titolare è corsa a 3 tra Patric, Bastos e Luiz Felipe, con quest’ultimo che sembra però leggermente favorito sugli altri due. In mediana è confermata la presenza di Lazzari, uno degli uomini da cui Simone Inzaghi si aspetta un contributo importante, così come avvenuto nello sfortunato match di Europa League contro il Celtic Glasgow. Tuttavia l’uomo che sembra come sempre destinato a ricoprire il ruolo di colui che potrà cambiare le sorti del match a favore della Lazio è Ciro Immobile. Mazzarri schiererà il suo Torino con un 4-3-3 che poche volte ha utilizzato in carriera. Il tridente d’attacco sarà formato da Belotti al centro, Verdi e Iago Falque sulle fasce. Zaza quindi, nonostante il decisivo goal contro il Cagliari, partirà ancora una volta dalla panchina. In difesa sembra esserci l’unico vero dubbio di Mazzarri, che dovrà fare a meno tra gli altri di Berenguer. Izzo sembra avere più possibilità di Bremer di vestire una maglia da titolare in un match dove il tecnico granata chiede a Verdi e Baselli, due degli uomini il cui apporto sta mancando, quel qualcosa in più per portare a casa 3 punti fondamentali per cercare di non far sprofondare il Torino in una stagione totalmente anonima.

QUOTE E PRONOSTICO

Andando a vedere le quote del match date dalla Snai, il successo dei biancocelesti appare quasi certo, visto che l’affermazione dei ragazzi di Inzaghi è pagata 1,60 volte l’eventuale somma giocata, a dispetto di una quota che per quanto riguarda la vittoria del Torino si alza addirittura a 5,50. Il pareggio viene invece pagato 4 volte la giocata dalla Snai.



