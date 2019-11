Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile ha fatto 100 (12^giornata)

La classifica marcatori di Serie A entra nella 12^ giornata del campionato con un dominatore assoluto: Ciro Immobile ha timbrato, e non poteva che farlo alla Scala del calcio, il suo centesimo gol con la maglia della Lazio raggiungendo quota 13 in questo torneo, e staccando la concorrenza. A dire il vero Romelu Lukaku gli ha mangiato una rete di margine arrivando a 9 grazie alla doppietta realizzata contro il Bologna, altro pomeriggio nel quale il belga dell’Inter ha spazzato tutte le critiche ricevute; una rete in meno per Luis Muriel che non è riuscito, entrando dalla panchina, a dare il suo contributo a un’Atalanta sconfitta in casa dal Cagliari. Per il momento dunque il podio nella classifica marcatori di Serie A è questo: due stranieri e un italiano che sarebbe capocannoniere per la terza volta in carriera. Ci sono poi altri giocatori, attaccanti o meno, che possono ancora provare a fregiarsi del titolo di re dei bomber al termine del campionato: tra questi ovviamente va citato Cristiano Ronaldo, così come Andrea Belotti. Intanto vediamo cosa ci potrebbe aspettare in questa 12^ giornata nell’analisi della classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDA IMMOBILE

Ciro Immobile dunque comanda la classifica marcatori di Serie A: diventare capocannoniere del campionato è difficile per una volta, figurarci riuscire a fare tris con due squadre diverse, visto che la prima volta era stata con la maglia del Torino. In granata oggi c’è appunto Belotti che ci può provare, ma il Gallo è entrato in crisi esattamente come la sua squadra che non fa più risultati; a questo punto possiamo davvero aspettarci che possa essere un duello tra il numero 17 della Lazio e Lukaku, che dopo 11 giornate di Serie A ha lo stesso rendimento che aveva Cristiano Ronaldo l’anno scorso. Il portoghese in queste ultime giornate si sta facendo notare più per i gol sbagliati che per quelli messi a segno: anche con il Real Madrid era solito fallire occasioni anche banali, la Juventus però in generale crea meno palle gol rispetto a quei blancos (almeno in campionato) e dunque il portoghese ha bisogno di tornare in forma, magari anche attraverso un turno di riposo che però certamente Maurizio Sarri non gli concederà oggi, visto che all’Allianz Stadium arriva il Milan ed è una di quelle partite di cartello da non sbagliare. Muriel per ora sta viaggiando alla grande, ma come sempre i dubbi maggiori su di lui riguardano la costanza: riuscirà il colombiano a essere questo per tutta la durata della Serie A?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

13 gol: Ciro Immobile (Lazio)

9 gol: Romelu Lukaku (Inter)

8 gol: Luis Muriel (Atalanta)

7 gol: Domenico Berardi (Sassuolo)

6 gol: Duvan Zapata (Atalanta)

5 gol: Andrea Belotti (Torino), Cristiano Ronaldo (Juventus), Joao Pedro (Cagliari), Edin Dzeko (Roma), Christian Kouame (Genoa), Marco Mancosu (Lecce), Lautaro Martinez (Inter), Arkadiusz Milik (Napoli)

4 gol: Andreas Cornelius (Parma), Joaquin Correa (Lazio), Alfredo Donnarumma (Brescia), Alejandro Gomez (Atalanta), Josip Ilicic (Atalanta), Aleksandar Kolarov (Roma), Dries Mertens (Napoli)



