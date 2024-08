CALCIOMERCATO NAPOLI, ENIGMA CENTRAVANTI

Il calciomercato Napoli è sempre sospeso con il doppio affare Osimhen-Lukaku. A parlare di questa situazione che si sta prolungando probabilmente più del previsto in casa azzurra è stato il direttore sportivo Giovanni Manna.

L’ex Juventus ha rivelato che Osimhen vuole andare via, spegnendo quella flebile speranze di alcuni tifosi partenopei che speravano in un clamoroso cambio di idea da parte del nigeriano. Il futuro sarà dunque tra Parigi e Londra, a meno di sirene arabe.

Sul sostituto e alla domanda relativa a Romelu Lukaku, Manna ha sorpreso tutti dicendo: “Potrebbe arrivare un altro giocatore offensivo, ma non è detto che sia Lukaku”. In ogni caso, proprio nella giornata di venerdì 9 agosto il belga è stato retrocesso nella squadra Under 21.

La scelta è stata presa dopo che Maresca, nuovo allenatore del Chelsea, ha deciso di escludere l’ex Inter dal suo progetto. D’altronde è di recente arriva un altro attaccante in casa Blues ovvero Omorodion, pagato 30 milioni dall’Atletico Madrid.

CALCIOMERCATO NAPOLI, LA SITUAZIONE DI NERES

Il calciomercato Napoli ha anche il caso Neres da risolvere. L’esterno del Benfica, con un passato all’Ajax, rappresenterebbe un innesto molto veloce in attacco, capace di creare tante occasioni proprio grazie alle sue sgasate.

Manna ha messo tutto in standby (“È forte, ma è un giocatore del Benfica”), ma d’altro canto il tecnico dei portoghesi Roger Schmidt ja ammesso che il giocatore è richiesto da vari club e potrebbe lasciare il Benfica nel corso di questa sessione estiva.

In occasione della partita contro il Modena di Coppa Italia, Conte non ha voluto far sapere i convocati ma una volta uscite le formazioni ufficiali si sono subito notate diverse assenze (e non) che possono far capire molto sulle cessioni.

In primis il duo Folorunsho-Gaetano, entrambi nemmeno in panchina oltre naturalmente a Osimhen. Ci sono gli altri due attaccanti in bilico come Simeone e Cheddira, accostati però rispettivamente a Genoa e Cagliari, così com’è presente Natan nonostante le richieste.