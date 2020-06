Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile, verso i 30 gol (29^ giornata)

Eccoci ad un nuovo appuntamento con la classifica marcatori di Serie A: siamo entrati nella 29^ giornata, che prende il via oggi con due partite e proseguirà fino a giovedì 2 luglio. La corsa al titolo di capocannoniere si fa serrata ed entra nella sua fase decisiva: al momento comunque Ciro Immobile, in gol lo scorso sabato contro la Fiorentina, ha staccato la concorrenza e con 28 gol comanda su Cristiano Ronaldo (23) e Romelu Lukaku (19), difficile ipotizzare che il bomber della Lazio possa perdere il trono e anzi si punta con decisione al record assoluto di Gonzalo Higuain, pur se il portoghese e il belga non vogliono rimanere indietro in un’ideale corsa scudetto che si rinnova qui per lo scettro di miglior realizzatore del campionato. Al quarto posto della classifica marcatori di Serie A troviamo poi Joao Pedro, che sta disputando una stagione sorprendente: sono 17 i gol per il brasiliano del Cagliari, che precede tre giocatori dell’Atalanta (Josip Ilicic, Luis Muriel e Duvan Zapata) che ne hanno realizzati complessivamente 44. Poi Francesco Caputo e Edin Dzeko, che stanno confermando quanto di buono fatto vedere la scorsa stagione; Andrea Petagna ha raggiunto Lautaro Martinez a quota 12.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

La classifica marcatori Serie A ci presenta poi altri giocatori in doppia cifra: due sono del Sassuolo, perché con la doppietta di domenica Jeremie Boga è andato ad agganciare Domenico Berardi che si trova a quota 10, in compagnia di Arkadiusz Milik che potrebbe essere all’ultima stagione con la maglia del Napoli. Appena più sopra, con 11 gol, Andreas Cornelius e Andrea Belotti: come sappiamo il Gallo potrebbe segnare molto di più ma, più passa il tempo, più c’è la forte sensazione che quello strepitoso 2016-2017 (26 gol) abbia rappresentato l’eccezione piuttosto che la regola. Cornelius aveva invece fallito nell’Atalanta, da cui se ne era andato anche con qualche critica da parte dei tifosi per quel rigore sbagliato contro il Copenaghen; a Parma ha anche avuto fortuna potendo sfruttare l’infortunio di Roberto Inglese che gli ha liberato spazio, lui però è stato molto bravo a saper cogliere l’occasione e una settimana fa ha timbrato una roboante tripletta al Genoa, raggiungendo appunto la doppia cifra di gol in questo campionato e proseguendo la sua grande marcia come cannoniere dei ducali.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 29^ GIORNATA

28 gol: Ciro Immobile (Lazio)

23 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

19 gol: Romelu Lukaku (Inter)

17 gol: Joao Pedro (Cagliari)

15 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Luis Muriel (Atalanta)

14 gol: Francesco Caputo (Sassuolo), Edin Dzeko (Roma), Duvan Zapata (Atalanta)

12 gol: Lautaro Martinez (Inter), Andrea Petagna (Spal)

11 gol: Andrea Belotti (Torino), Andreas Cornelius (Parma)

10 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Jeremie Boga (Sassuolo), Arkadiusz Milik (Napoli)

9 gol: Paulo Dybala (Juventus), Marco Mancosu (Lecce), Fabio Quagliarella (Sampdoria), Giovanni Simeone (Cagliari)



