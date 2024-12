CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SEMPRE RETEGUI AL COMANDO!

Nella classifica marcatori Serie A arriviamo a valutare quello che potrebbe succedere nella 16^ giornata che prende il via con l’anticipo di venerdì 13 dicembre, come sempre parliamo della corsa al titolo di capocannoniere e bisogna dire che la situazione non è cambiata rispetto alle ultime settimane, perché al comando troviamo sempre Mateo Retegui che è fermo a 12 gol, leggermente peggiorata la media dell’attaccante della nazionale ma, per la prima volta, possiamo dire che il capocannoniere del campionato coincida con la squadra prima in classifica e attenzione, era successo al termine delle ultime due stagioni con Victor Osimhen e Lautaro Martinez.

Dunque per Retegui c’è un motivo in più per sperare di vincere la classifica marcatori Serie A, quello della cabala: l’Atalanta comanda il campionato e sogna in grande stile non potendosi più nascondere, aiutata anche da Ademola Lookman che dopo la possibile cessione estiva è tornato a segnare nel modo in cui ci aveva abituato, tanto da essere arrivato a 8 gol formando con Retegui la coppia più prolifica del torneo. All’inseguimento del capocannoniere troviamo invece Marcus Thuram: anche il francese dell’Inter ha raggiunto la doppia cifra di reti essendosi stabilito a quota 10, sul podio ecco Moise Kean con 9 gol personali.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SITUAZIONE STAGNANTE

Studiando la classifica marcatori Serie A per questa 16^ giornata possiamo parlare di una situazione stagnante, per così dire: infatti non ci sono stati troppi movimenti negli ultimi tempi, abbiamo già citato i primi quattro ma chi insegue si trova ancora a 6 gol, che a questo punto avendo disputato già 15 turni di campionato non sono molti. Dusan Vlahovic per esempio si è travestito da assistman nel pareggio che la Juventus ha strappato al Bologna, ma è chiaro che il serbo non stia garantendo il rendimento che ci si aspettava; i bianconeri devono risalire la corrente e trovano gol da tanti interpreti, molto bene Samuel Mbangula e Teun Koopmeiners che finalmente si è sbloccato.

Continua a rimanere in alta classifica la Lazio, nonostante il suo bomber nella classifica marcatori Serie A sia un Valentin Castellanos da 6 gol: abbiamo sempre parlato bene di Taty che ha saputo rispondere alle critiche segnando con regolarità, ma chiaramente siamo ben lontani dai picchi che era riuscito a toccare Ciro Immobile. Quota 6 anche per Riccardo Orsolini, che rappresenta una bella occasione anche per la nostra nazionale perché un esterno con gol nei piedi può sempre fare comodo, soprattutto se affiancato a Retegui e Kean che tra Nations League e qualificazioni ai Mondiali potrebbero alternarsi nel ruolo di prima punta, ma eventualmente anche giocare insieme con modulo diverso.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 16^ GIORNATA

12 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

10 gol: Marcus Thuram (Inter)

9 gol: Moise Kean (Fiorentina)

8 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

6 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Valentin Castellanos (Lazio), Riccardo Orsolini (Bologna)