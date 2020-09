Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: in palio il trono di Immobile

Inizia un nuovo campionato e comincerà dunque a comporsi anche la classifica marcatori Serie A per la stagione 2020-2021: si riparte e Ciro Immobile mette dunque in palio il titolo di re dei bomber, l’attaccante della Lazio infatti si era laureato capocannoniere con la bellezza di 36 gol, record di tutti i tempi di marcature in un singolo campionato di Serie A eguagliato e Scarpa d’Oro come migliore marcatore dei campionati di tutta Europa nella stagione 2019-2020. Immobile aveva avuto la meglio dopo un lunghissimo duello con Cristiano Ronaldo, che andrà dunque per la terza volta a caccia del titolo di capocannoniere della Serie A, che gli è sfuggito nei primi due campionati giocati con la maglia della Juventus – per completare il tris con Premier League e Liga. Vedremo dunque se sarà ancora questo il duello principale nella classifica marcatori di Serie A anche nel nuovo campionato che sta per cominciare, con la dovuta avvertenza che ci saranno in questo weekend solamente sette partite, perché altre tre sono state rinviate, compresa proprio quella della Lazio di Immobile.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I PROTAGONISTI ATTESI

Oltre alla Lazio, dovremo aspettare un’altra settimana per vedere in campo Inter e Atalanta, due squadre logicamente molto attese quando si parla della classifica marcatori Serie A. L’Inter infatti può vantare nelle sue fila Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che sono naturalmente due dei nomi più attesi nella caccia al trono di capocannoniere, mentre la Dea bergamasca è stata la regina della scorsa stagione con la bellezza di 98 gol complessivi. Qui è più il collettivo a mettersi in evidenza piuttosto che il simbolo, ma come minimo Duvan Zapata e Luis Muriel andranno tenuti d’occhio. Dopo due stagioni eccellenti, sarà sicuramente in copertina anche Francesco Caputo, con la curiosità di scoprire quali altri potranno essere i giocatori in evidenza delle squadre medio-piccole. Infine una citazione per un grande vecchio: Zlatan Ibrahimovic ha fatto faville nella seconda metà dello scorso campionato, saprà fare lo stesso sulla distanza completa delle 38 giornate alla bella età di 39 anni?



