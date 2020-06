Classifica marcatori Serie A/ Immobile sempre capocannoniere (28^ giornata)

Nella classifica marcatori di Serie A resta sempre capocannoniere Ciro Immobile, la cui superiorità è netta anche dopo una partita a secco contro l’Atalanta: l’attaccante della Lazio infatti è a quota 27 gol segnati e gli si può certamente perdonare un passaggio a vuoto alla ripresa del campionato. Nel turno infrasettimanale di Serie A dunque Immobile ha leggermente sporcato una media gol che resta comunque fenomenale per il capocannoniere: 27 gol segnati in altrettante partite giocate, il conto è presto fatto e pone Immobile sulla strada giusta per insidiare il record assoluto di reti segnate in un singolo campionato, detenuto da Gonzalo Higuain nella sua ultima stagione al Napoli. Vedremo dunque se l’attaccante biancoceleste saprà riprendere subito la via della rete in Serie A, a cominciare già da questa ventottesima giornata che per la Lazio proporrà l’interessante anticipo del sabato sera (nel nuovo orario delle 21.45) allo stadio Olimpico contro la Fiorentina, squadra che invece fatica molto a segnare – 33 gol totali per i viola, appena sei in più del solo Immobile.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI DEL CAPOCANNONIERE

Gli altri due gradini del podio della classifica marcatori di Serie A sono invece occupati da Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, entrambi a segno nel turno infrasettimanale, sia pure in entrambi i casi dal dischetto del rigore – va comunque ricordato che anche Immobile ha segnato ben 10 gol su penalty. Cristiano Ronaldo è così salito a quota 22 gol ed è il più immediato inseguitore del capocannoniere, anche se cinque gol di differenza non sono certamente pochi ad appena undici giornate dal termine di questo pazzo campionato. Per CR7 dunque c’è il rischio di non essere nemmeno quest’anno il re del gol, titolo che nello scorso campionato era andato a Fabio Quagliarella. La rimonta appare ancora più difficile per Romelu Lukaku, che con il rigore contro il Sassuolo è arrivato a quota 19 gol, bottino comunque considerevole al primo anno in Italia, tradizionalmente spesso difficile per gli attaccanti in arrivo dall’estero. Lukaku è sul podio come lo è l’Inter nella classifica “vera” del campionato, in entrambe le graduatorie appare però decisamente complicato l’inseguimento al primo posto, perché davanti ci sono sempre (sia a livello individuale sia di squadra) Juventus e Lazio.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

27 gol: Immobile (Lazio)

22 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

19 gol: Lukaku (Inter)

16 gol: Joao Pedro (Cagliari)

15 gol: Ilicic (Atalanta)

14 gol: Dzeko (Roma), Caputo (Sassuolo)

13 gol: Muriel, Zapata (Atalanta)

12 gol: L. Martinez (Inter)

11 gol: Cornelius (Parma), Petagna (Spal)

10 gol: Milik (Napoli), Berardi (Sassuolo), Belotti (Torino)



