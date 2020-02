Classifica Marcatori Serie A/ Immobile sempre capocannoniere: Cr7 insegue a – 5!

Dopo gli entusiasmanti appuntamenti di Coppa Italia, ecco che torna protagonista in questo fine settimana il primo campionato nazionale e dunque è ora di controllare che sta accadendo nella classifica dei marcatori della Serie A, alla vigilia dei big match della 24^ giornata. Di sicuro infatti gli incontri di questo intensissimo weekend, modificheranno le cose anche in questa graduatoria, così particolare, ma alla vigilia di questo turno non possiamo non vedere in Ciro Immobile, ancora una volta, il capocannoniere della prima serie del calcio italiano. Il bomber in maglia della Lazio infatti rimane anche oggi il re del gol, e il primo iniziato alla vittoria della Scarpa d’oro, avendo messo a tabella in 23 presenze in campo per il campionato ben 25 gol , ovvero una rete ogni 77 minuti di gioco. Pure va detto che Immobile comincia ora a sentire la concorrenza degli avversari, ora non più così lontani: dopo la doppietta segnata alla Spal, l’attaccante non è andato a segno contro Verona e Parma, e questo fine settimana contro l’ìInter dovrà recuperare.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DEL CAPOCANNONIERE

Come annunciato prima, ormai la concorrenza per il titolo di capocannoniere si fa sempre più vicina e di distacchi in vetta alla classifica dei marcatori della Serie A non sono più così ampi. Esaminando la graduatoria, ecco che dietro a Ciro Immobile, re del gol in Serie A con 25 punti, è pronto a inseguire a sole cinque distanze Cristiano Ronaldo, con 20 gol messi da parte e piede più che bollente, nonostante gli ultimi risultati non così impressionanti ottenuti dalla Juventus di Sarri. Pur ben vicino ecco che troviamo anche Romelu Lukaku, in questo fine settimana rivale diretto dello stesso Immobile all’Olimpico: il bomber in maglia dell’Inter ha infatti siglato ben 17 gol ed è pronto a lanciare l’attacco alla graduatoria in questa ultima parte di stagione. Proseguendo vediamo poi non troppo lontani nella classifica dei marcatori di serie A anche Ilicic e Joao Pedro, che rispettivamente per Atalanta e Cagliari hanno messo da parte 14 gol nelle prime 23 giornate di campionato.

CLASSIFICA MARCATORI 2019/2020

25 gol: Ciro Immobile (Lazio)

20 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

17 gol: Romelu Lukaku (Inter)

14 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

12 gol: Luis Muriel (Atalanta)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter), Francesco Caputo (Sassuolo)

10 gol: Edin Dzeko (Roma)



© RIPRODUZIONE RISERVATA