Video/ Lazio Spal (5-1): highlights e gol. Partita mai in discussione (Serie A)

La Lazio ritrova la vittoria restando nella scia di Juventus e Inter e soprattutto allungando ulteriormente su Atalanta e Roma nella corsa Champions. La Spal subisce l’ennesimo duro ko della sua stagione, restando ultima in classifica a braccetto con il Brescia. Come si vede nel video di Lazio Spal, al 3′ la squadra di Inzaghi guadagna un corner sul quale la difesa della formazione estense ripiega in calcio d’angolo, va alla battuta Luis Alberto: sponda di testa di Lulic e sul secondo palo irrompe Immobile che di potenza piazza il pallone sotto la traversa, siglando il suo gol numero 24 in campionato e portando in vantaggio la Lazio. La Lazio punta su un insistito possesso di palla per cercare di frenare la reazione della Spal e colpire eventualmente in contropiede. Il piano riesce alla perfezione al 16′, rapido scambio con Bastos che lancia in campo aperto Luis Alberto, lo spagnolo avanza e scarica su Lazzari che con una gran botta in diagonale colpisce il palo a Berisha battuto: sul pallone si avventa però Caicedo che a porta spalancata sigla il raddoppio. Al 29′ nuovo break di Lazzari, passaggio in profondità di Immobile che porta via Berisha al limite dell’area di rigore verso destra, lascia il portiere albanese a terra dopo un paio di dribbling e piazza il pallone sul secondo palo con un pallonetto capolavoro, un gol davvero eccezionale. La Spal prova a segnare ma solo davanti a Strakosha Di Francesco coglie il palo, poi anche Caicedo di testa al 34′ colpisce la traversa su traversone di Lulic. Come Immobile, anche l’attaccante dell’Ecuador trova la doppietta al 38′: scambio da applausi tra le due punte laziali al limite dell’area, Caicedo piazza il pallone sotto l’incrocio. Viene ammonito Milinkovic-Savic per un fallo su Floccari, poi si chiude il primo tempo con la Lazio avanti 4-0 sulla Spal.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Simone Inzaghi inizia anche a pensare all’impegno infrasettimanale contro il Verona e dopo 3′ toglie Caicedo inserendo il giovane Adekanye. Che entra subito in partita sfiorando il gol al 5′ su passaggio in profondità di Luis Alberto, trovando però la grande risposta di Berisha che non si lascia superare. Al 13′ arriva comunque il gol del giovane di nazionalità olandese: Milinkovic-Savic scarica sulla destra per Lazzari che è rapidissimo nel salvare un pallone che sembrava perso e a rimetterlo nel mezzo per Adekanye che stavolta non sbaglia, festeggiatissimo dalla panchina e da tutto lo stadio Olimpico. Il resto è pura accademia, c’è spazio per Missiroli che accorcia le distanza ma il 5-1 finale rende l’idea della prova di forza della Lazio.

VIDEO LAZIO SPAL, HIGHLIGHTS E GOL





