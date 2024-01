Classifica migliori supermercati d’Italia Altroconsumo/ Esselunga, Eurospin e Dem in vetta (18 gennaio 2024)

E’ stata resa nota la classifica dei migliori supermercati d’Italia secondo Altroconsumo. Nel dettaglio, tre sono le graduatorie, a cominciare dai supermercati migliori per quanto riguarda la spesa online, quindi le insegne Iper e Super (i grandi store), e infine, le insegne locali, ovvero quei supermercati che si trovano solamente in determinate zone d’Italia. Come segnala Fanpage, la classifica è stata redatta dopo aver intervistato quasi 10mila soci della stessa associazione, e nei primi tre posti delle catene più grandi, quelle cioè presenti in almeno cinque regioni d’Italia, troviamo Esselunga in vetta a quota 79 punti, quindi IperCopp a 78 e poi NaturaSì.

In fondo alla classifica, invece, spazio a Carrefour e Famila Market. Per quanto riguarda invece la classifica dei supermercati locali migliori, spazio a Dem in testa con 79 punti, seguito da Tosano, sempre a quota 79, quindi Lando, Mega e Pewex a 76. Rispetto alla precedente classifica, sono diverse le insegne che hanno ottenuto almeno 75 punti. Fra le peggiori vi si trovano invece, Gulliver, Sì con te e Pan, piazzatesi in fondo alla classifica.

CLASSIFICA SUPERMERCATI D’ITALIA ALTROCONSUMO: IL 62% FA SPESA UNA O PIÙ VOLTE A SETTIMANA

Altroconsumo ha stilato anche la classifica dei migliori supermercati discount, e in questo caso troviamo al primo posto Eurospin e Aldi con 76 punti su cento, seguite da Prix a 75. In fondo alla classifica, ma comunque con la sufficienza, spazio a Tuodì a quota 64 punti, mentre per quanto riguarda la spesa online, vince anche in questo caso Esselunga, fra le prime insegne ad aver attivato il servizio, seguita da Coop.

Stando a quanto specificato dall’associazione, la maggioranza degli italiani sceglie dove fare la spesa in base alla vicinanza a casa o lavoro, mentre il 25 per cento per motivi economici. Inoltre il 62 per cento dichiara di andare a fare la spesa una o due volte alla settimana, e il 23 per cento anche più spesso. La media di spesa è di 409 euro al mese, 27 in più rispetto al 2022.

