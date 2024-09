CLASSIFICA MOTOGP 2024: L’ETERNO DUELLO TRA MARTIN E BAGNAIA

Misano atto secondo, la classifica MotoGp 2024 promette di regalarci emozioni anche con il Gran Premio dell’Emilia Romagna in programma in maniera eccezionale appunto a Misano Adriatico, dove quindi vivremo un’altra puntata del duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia in testa alla classifica del Mondiale Piloti della MotoGp 2024. Due settimane fa, sempre in Romagna, al sabato Martin aveva vinto davanti a Bagnaia guadagnando tre punti, ma alla domenica lo spagnolo sbagliò completamente strategia e chiuse quindicesimo a fronte di un’altra seconda piazza per Pecco, che così recuperò ben 19 punti portandosi a sole sette lunghezze dal rivale, 305 punti contro 312.

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche video streaming live: pole position a Pecco Bagnaia! GP Emilia Romagna 2024 Misano

Insomma, per l’ennesima volta abbiamo avuto conferma del fatto che la classifica MotoGp 2024 è formata da quelli che potrebbero essere due Mondiali completamente diversi fra loro, con Martin dominante al sabato e Bagnaia che è invece il signore della domenica. Nel “vecchio” Motomondiale, quello che fino a due anni fa prevedeva solo la corsa della domenica, il campione del Mondo in carica sarebbe in fuga verso il tris consecutivo, ma bisogna rendere onore anche a un Martin eccellente nonostante l’addio a fine stagione alla Ducati.

DIRETTA MOTOGP/ Pecco Bagnaia primo nelle pre-qualifiche, Martin lo insegue! (Misano, GP Emilia Romagna 2024)

CLASSIFICA MOTOGP 2024: INSEGUITORI MOLTO INSIDIOSI

C’è poi naturalmente un terzo incomodo di lusso nella classifica MotoGp 2024, che risponde al nome di Marc Marquez, il quale è reduce da due vittorie consecutive tra l’Aragona e la prima Misano. Il numero 93 è ancora relativamente lontano, a quota 259 punti e quindi a -53 da Martin e -46 da Bagnaia, però con 37 punti in palio a ogni Gran Premio tutto è ancora possibile dal momento che ne mancano ancora ben sette e un Marquez in grande spolvero potrebbe essere un enorme problema per i duellanti al vertice, anche perché in termini di classe l’otto volte campione del Mondo non ha nulla da imparare da nessuno.

Pecco Bagnaia, video incidente choc con Alex Marquez/ MotoGp, come sta: pilota Ducati schiacciato dalla moto

Un ruolo molto importante nell’economia del finale di stagione potrebbe essere pure quello di Enea Bastianini, attualmente quarto nella classifica MotoGp 2024 con 250 punti tondi. Alla domenica, tranne il piazzamento fuori dai punti di Barcellona, non è mai uscito dalle prime cinque posizioni, con sette podi e una vittoria: anche Bastianini soffre un po’ di più le Sprint, tasto dolente per i piloti Ducati ufficiali, ma sicuramente Enea sarà una variabile da tenere presente nella lunga volata che ci attende da qui a Valencia.

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 312

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 305

3. Marc Marquez (Ducati) 259

4. Enea Bastianini (Ducati) 250

5. Brad Binder (KTM) 161

6. Pedro Acosta (KTM) 152

7. Maverick Viñales (Aprilia) 139

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 119

9. Aleix Espargaro (Aprilia) 119

10. Alex Marquez (Ducati) 114

11. Marco Bezzecchi (Ducati) 93

12. Franco Morbidelli (Ducati) 90

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 65

14. Fabio Quartararo (Yamaha) 61

15. Jack Miller (KTM) 58

16. Raul Fernandez (Aprilia) 46

17. Takaaki Nakagami (Honda) 21

18. Johann Zarco (Honda) 21

19. Augusto Fernandez (KTM) 20

20. Alex Rins (Yamaha) 15

21. Joan Mir (Honda) 15

22. Pol Espargaro (KTM) 12

23. Daniel Pedrosa (KTM) 7

24. Stefan Bradl (Honda) 2

25. Luca Marini (Honda) 1