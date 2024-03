Classifica MotoGp 2024/ Pecco Bagnaia vola al comando, Binder lo tallona! (GP Qatar a Losail, 9-10 marzo)

CLASSIFICA MOTOGP 2024: JORGE MARTIN PRIMO LEADER

La classifica MotoGp 2024 ha un nuovo leader ed è naturalmente Jorge Martin, lo spagnolo della Ducati Pramac che ha vinto la Sprint del sabato per il Gran Premio del Qatar 2024 sul circuito di Losail. Un successo meritato per Martin, che è stato praticamente sempre al comando e si prende così i primi 12 punti per il Mondiale Piloti della MotoGp, perché in classifica la Sprint assegna appunto 12 punti al vincitore, poi ne ha presi nove Brad Binder grazie al secondo posto con la sua Ktm e sette sono invece andati ad Aleix Espargaro, terzo su Aprilia.

Classifica MotoGp 2023/ Bagnaia campione a +39 da Martin nel Mondiale piloti! (Gp Valencia 25-26 novembre)

La campagna con l’obiettivo del terzo titolo iridato consecutivo comincia invece per Francesco Bagnaia con sei punti per la classifica MotoGp 2024, che Pecco ha conquistato grazie al quarto posto davanti a Marc Marquez e alla seconda Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Infine, chiudono la zona punti dal settimo al nono posto nell’ordine d’arrivo della Sprint gli spagnoli Alex Marquez, Pedro Acosta e Maverick Vinales. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Classifica MotoGp 2023/ Mondiale piloti Gp Qatar a Lusail: Bagnaia +21, l'allungo decisivo? (19 novembre)

SI RIPARTE!

La classifica MotoGp 2024 inizierà a prendere forma con il GP Qatar a Losail sabato 9 e domenica 10 marzo. La prima annotazione è relativa al format dei Gran Premi della MotoGp, che vedono la conferma delle gare Sprint introdotte nella scorsa stagione, di conseguenza i primi punti validi per la classifica MotoGp 2024 nel Mondiale Piloti saranno assegnati già oggi, da 12 per il vincitore fino a uno per chi si classificherà al nono posto nell’ordine d’arrivo. Domani ci sarà poi naturalmente il Gran Premio, che invece assegnerà punteggio pieno, da 25 per il vincitore fino a un punto per il quindicesimo.

Classifica MotoGp 2023/ Mondiale Piloti GP Malesia Sepang: Bagnaia guadagna, ora +14! (12 novembre)

Le Sprint sono comunque una voce importante per la classifica MotoGp anche nel 2024, perché assegneranno circa un terzo dei punti totali della stagione e già nel 2023 hanno “rischiato” di essere decisive. Infine Francesco Bagnaia si è confermato campione del Mondo vincendo il titolo per il secondo anno consecutivo, ma nelle Sprint fece più punti il suo rivale Jorge Martin, che così gli mise pressione fino all’ultimo Gran Premio a Valencia in un Mondiale che altrimenti sarebbe stato più “facile” per Pecco, comunque bravissimo a resistere in testa anche dopo l’incidente al Montmelò di inizio settembre.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: I TEMI DI SPICCO

Naturalmente al momento non abbiamo nulla da segnalare nella classifica MotoGp 2024, perché si riparte tutti da zero, ma possiamo parlare dei protagonisti più attesi, a cominciare appunto dall’iridato in carica Pecco Bagnaia, che cercherà il tris consecutivo che lo proietterebbe definitivamente nella leggenda del Motomondiale. I test invernali hanno dato buone indicazioni al team ufficiale Ducati, ma naturalmente è adesso che si comincia a fare sul serio e allora Bagnaia vorrà iniziare con il piede giusto come fu l’anno scorso, anche se nel 2023 il primo Gran Premio fu quello di Portimao, con doppia vittoria per il centauro torinese.

Jorge Martin cercherà di confermarsi sui livelli altissimi della seconda metà della passata stagione, ma naturalmente la variabile più attesa per la classifica MotoGp 2024 sarà Marc Marquez, passato in Ducati per sfidare il campione del Mondo Bagnaia a parità di moto. Per tantissimi anni proprio il numero 93 è stato il dominatore della classifica MotoGp, grazie a sei Mondiali vinti in sette stagioni fra il 2013 e il 2019 (con unica eccezione il 2015), che si sommano ai due vinti nelle classi minori nel 2010 e nel 2012. Gli ultimi anni però sono stati assai più difficili, addirittura nel 2023 Marc Marquez è stato solamente quattordicesimo con 96 punti nella classifica MotoGp: il passaggio in Ducati lo rilancerà ai vertici assoluti?

CLASSIFICA MOTOGP 2024: IL MONDIALE PILOTI

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 31

2. Brad Binder (KTM) 29

3. Jorge Martin (Ducati) 28

4. Marc Marquez (Ducati) 18

5. Aleix Espargaro (Aprilia) 15

5. Enea Bastianini (Ducati) 15

7. Alex Marquez (Ducati) 13

8. Pedro Acosta (KTM) 9

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 9

10. Maverick Vinales (Aprilia) 7

11. Fabio Quartararo (Yamaha) 5

12. Johann Zarco (Honda) 4

14. Joan Mir (Honda) 3

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 2

15. Miguel Oliveira (Trackhouse) 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA