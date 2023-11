Diretta MotoGp/ Bagnaia vince il Gp di Valencia ed è di nuovo campione del mondo! (26 novembre 2023)

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO DI VALENCIA 2023: BAGNAIA VINCE DA CAMPIONE DEL MONDO! DI GIANNANTONIO E ZARCO LO ACCOMPAGNANO SUL PODIO

Trionfo totale per Francesco Bagnaia che si laurea campione del mondo per la terza volta in carriera e si toglie anche la soddisfazione di vincere il Gran Premio di Valencia battendo in volata uno scatenato Fabio Di Giannantonio che negli ultimi giri andava il doppio degli altri. Un finale di stagione da incorniciare per il centauro romano, se dovesse correre sempre a questi livelli la VR46 farebbe un grosso affare a ingaggiarlo per sostituire Luca Marini che riempirà il vuoto lasciato da Marc Márquez alla Honda (manca solo l’ufficialità ma gli accordi sono stati definiti nei minimi dettagli). Johann Zarco sale sul terzo gradino del podio e restituisce parzialmente il sorriso al team Pramac che mastica amaro per la defaillance di Jorge Martín che a inizio gara era in piena bagarre con Pecco e poi ha dovuto dire addio ai suoi sogni di gloria per un paio di errori, il secondo fatale. Brad Binder chiude al quarto posto, la KTM sognava di fare doppietta e invece si deve accontentare di un misero piazzamento con Jack Miller caduto mentre era al comando. Raúl Fernández brucia Álex Márquez sulla linea del traguardo e chiude quinto, settimo Franco Morbidelli che precede Aleix Espargaró, Luca Marini e Maverick Viñales. Nonostante la febbre, Fabio Quartararo arriva undicesimo precedendo Takaaki Nakagami e Lorenzo Savadori, solamente 13 piloti hanno visto la bandiera a scacchi. {agg. di Stefano Belli}

MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta MotoGp di tutte le sessioni e gare odierne dal circuito di Valencia saranno trasmesse in tv su Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare Sky che ancora una volta detiene i diritti per trasmettere in diretta tutti gli appuntamenti della MotoGp e naturalmente anche delle altre classi del Motomondiale e trasmette anche la diretta streaming video MotoGp del Gran Premio della Comunità Valenciana 2023 tramite l’applicazione Sky Go e pure sulla piattaforma Now TV. Per tutti gli appassionati, anche non abbonati Sky, bisogna inoltre segnalare che la diretta Motogp da Valencia non sarà visibile in chiaro su Tv8, dove ci si dovrà accontentare di una differita.

Il punto di riferimento della squadra di inviati Sky è sempre Guido Meda, che sarà ancora una volta il telecronista della diretta MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l’appuntamento con la diretta della gara del Gp Qatar 2023 della MotoGp da Valencia non sarà garantita a tutti su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), con la differita delle gare di tutte e tre le classi a partire dalle ore 14.00 e con la MotoGp alle ore 17.00, mentre va detto che in ogni caso su Tv8 non sarà visibile il warm-up. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, l’account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

MILLER CADE, BAGNAIA LEADER DA CAMPIONE

Il 2023 non è certamente l’anno di Jack Miller: il pilota australiano cade mentre era saldamente al comando del Gran Premio di Valencia, via libera per Francesco Bagnaia che ha così la grossa occasione di festeggiare il secondo titolo iridato in MotoGp con una vittoria, solamente Johann Zarco può mettergli le bastone tra le ruote: il francese si trova a pochi decimi da Pecco mentre si accende la lotta per il terzo gradino del podio con Fabio Di Giannantonio che sembra avere la meglio su Brad Binder. Poteva essere una domenica trionfale per la KTM che invece rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. È definitivamente crollato Maverick Viñales, tradito dalla gomma soft che ieri aveva messo le ali a Jorge Martín e oggi si è degradata rapidamente visto che le temperature si sono alzate rispetto a 24 ore fa, lo spagnolo dell’Aprilia è decimo, superato anche da Álex Márquez, Raúl Fernández, Franco Morbidelli e Áleix Espargaró. L’ultima gara di Pol Espargaró in sella alla GasGas termina con una caduta, dall’anno prossimo al suo posto ci sarà l’astro nascente Pedro Acosta. {agg. di Stefano Belli}

BINDER LUNGO, MILLER IN TESTA

Brad Binder va lungo in curva 12 e cede la leadership del Gran Premio di Valencia a Jack Miller che oggi ha la grande possibilità di riscattare una stagione deludente dove non è mai sbocciato completamente l’amore tra la KTM è l’australiano. Francesco Bagnaia risale così in seconda posizione e mette nel mirino il suo ex-compagno di box, virtualmente terzo Johann Zarco che può andare a caccia del suo secondo successo in carriera. Da segnalare anche la rimonta di Fabio Di Giannantonio che ora è quinto, in netto calo Maverick Viñales che ha montato la gomma soft al posteriore e quindi pagherà sicuramente dazio negli ultimi giri rispetto a chi gira con la media. Fuori gara Augusto Fernández, Enea Bastianini e Álex Rins che rinunciano così alla possibilità di andare a punti. {agg. di Stefano Belli}

CORSA A ELIMINAZIONE!

Sta diventando una corsa a eliminazione: mancano ancora 15 giri alla fine del Gran Premio di Valencia eppure in pista ci sono solamente 16 piloti con Brad Binder sempre al comando davanti a Jack Miller, si prospetta un finale di stagione da sogno per la KTM che ha la grossa occasione di fare doppietta. Francesco Bagnaia, dopo aver saputo del ritiro di Jorge Martín e di essere diventato campione del mondo per la terza volta in carriera (la seconda in MotoGp), si è assestato in terza posizione con Johann Zarco che lo tallona a mezzo secondo di ritardo. Quinta posizione per Maverick Viñales che precede le Ducati-Gresini di Álex Márquez e Fabio Di Giannantonio, ottavo Aleix Espargaró che corre con una gamba malconcia, Raúl Fernández e Franco Morbidelli completano la top 10. Un febbricitante Fabio Quartararo non riesce a risalire oltre la tredicesima piazza, dietro di lui solamente le Honda-LCR di Álex Rins e Takaaki Nakagami, chiude il gruppo Lorenzo Savadori. Nel frattempo è rientrato ai box Marc Márquez, solamente una botta per il Cabroncito che quindi martedì prossimo potrà salire in sella per la prima volta a una Desmosedici. {agg. di Stefano Belli}

MARTÍN OUT, BAGNAIA È CAMPIONE DEL MONDO!

Francesco Bagnaia è campione del mondo! Per il secondo anno consecutivo Pecco è il re della MotoGp, bissando il trionfo di un anno fa quando recuperò un gap su Fabio Quartararo che sembrava incolmabile. La resa dei conti arriva al sesto giro del Gran Premio di Valencia: Jorge Martín, che al via si era messo nella scia della Ducati numero 1 e lo aveva anche attaccato finendo però lungo in curva 1, tenta una mossa disperata nei confronti di Marc Márquez. Lo spagnolo del team Pramac prende male le misure e travolge la Honda del connazionale che viene letteralmente sbalzato via, un brutto volo per il Cabroncito che viene immediatamente soccorso dagli steward mentre Martín si rialza da solo, rendendosi presto conto che i suoi sogni di gloria si sono definitivamente infranti. Jorge rientra ai box in lacrime, inconsolabile nonostante gli applausi scroscianti dell’intero box, è stato un degnissimo avversario per Bagnaia e ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per vincere il titolo nei prossimi anni. Per la cronaca, adesso in testa c’è Brad Binder, seguito dall’altra KTM di Jack Miller. {agg. di Stefano Belli}

MARTÍN ATTACCA BAGNAIA MA VA LUNGO E PERDE POSIZIONI!

In poche centinaia di metri Jorge Martín si porta nella scia di Francesco Bagnaia che al via del Gran Premio di Valencia ha mantenuto la prima posizione resistendo all’assalto delle KTM di Brad Binder e Jack Miller. Finisce nel peggiore dei modi il 2023 di Marco Bezzecchi che cade rovinosamente mentre era in lotta con Marc Márquez, il pilota della Honda prosegue e si stabilizza in sesta posizione alle spalle di Johann Zarco. Al terzo giro lo spagnolo della Pramac rompe gli indugi e attacca il campione del mondo in carica della MotoGp, gli prende la scia ma il risucchio gli gioca un brutto scherzo. I due si sfiorano e ad avere la peggio è proprio Martín che va largo in curva 1 e rientra in pista all’ottavo posto. Pecco può tirare un sospiro di sollievo, la sua Desmosedici non ha riportato danni e ora ha un margine decisamente maggiore da gestire. Tutti hanno montato la hard all’anteriore e la media al posteriore, a differenza di Maverick Viñales che è l’unico a girare con la soft. {agg. di Stefano Belli}

TUTTI SULLA GRIGLIA DI PARTENZA, VIA!

Il primo colpo di scena del Gran Premio di Valencia arriva ancor prima del via: Maverick Viñales, autore del miglior tempo nelle qualifiche di ieri, è stato arretrato di tre posizioni sulla griglia di partenza per aver ignorato la bandiera nera con il cerchio arancione che i commissari gli hanno sventolato perché usciva del fumo dal posteriore della sua Aprilia. Il regolamento prevede che in quel caso il pilota debba assolutamente abbandonare la pista e fermarsi, invece il pilota spagnolo ha continuato fino al rientro nei box. Una penalità che ha fatto arrabbiare lo stesso Viñales e i vertici della Casa di Noale che non hanno nascosto il loro disappunto sui social. Sarà quindi Francesco Bagnaia a partire dalla pole position nel giorno in cui potrebbe laurearsi campione del mondo per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva da quando corre in MotoGp. Jorge Martín, che si è aggiudicato la Sprint di ieri, non ha assolutamente nulla da perdere e sarà aggressivo sin dai primissimi metri, da tenere d’occhio anche la coppia della KTM formata da Brad Binder e Jack Miller. Ultimo ballo con la Honda per Marc Márquez che dall’infortunio di Jerez nel 2020 non è più tornato ai fasti dei bei tempi, quando surclassava gli avversari e correva praticamente contro se stesso. {agg. di Stefano Belli}

VINALES SANZIONATO, BAGNAIA DALLA POLE

Novità importanti in vista dell’inizio della gara del GP di Valencia 2023 di MotoGp, decisiva per le sorti del Mondiale. Poco fa è arrivato l’ennesimo colpo di scena di questa stagione combattuta: Maverick Vinales, che doveva partire in pole position, è stato penalizzato dai commissari sportivi per non aver rispettato la bandiera nera con punto arancio, quando gli è stata sventolata durante il Warm-Up di questa mattina. L’Aprilia di Roses aveva cominciato a fumare in uscita della curva 1 e Vinales, oltre alle bandiere, ha ricevuto l’indicazione sul dashboard della RS-GP. Il regolamento prevede che debba lasciare subito la pista per evitare di perdere liquidi e creare situazioni di pericolo.

Invece, Vinales ha proseguito fino alla pitlane, pur facendo attenzione a restare al di fuori delle traiettorie e a non ostacolare i piloti che lo seguivano. Nonostante ciò, ha violato il regolamento, quindi è stato sanzionato con tre posizioni sulla griglia di partenza. Dalla pole position è scivolato al quarto posto. Buone notizie per il leader iridato Pecco Bagnaia, che passa in pole position, ma pure per Johann Zarco e Jack Miller, che passano rispettivamente in seconda ed in terza posizione. Resta al sesto posto invece Jorge Martin. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO DI VALENCIA 2023: ZARCO PRIMO NEL WARM-UP

Johann Zarco è stato il più veloce di tutti nel warm-up della MotoGp a Valencia: il pilota francese del team Pramac ha fermato il cronometro in 1’29”984, unico a scendere sotto il minuto e mezzo. Alle sue spalle troviamo la KTM di Brad Binder (+0”034) e il suo compagno di box Jorge Martín che oggi tenterà il tutto per tutto per vincere il suo primo titolo iridato nella classe regina. Da sottolineare il quinto posto di Marc Márquez alla sua ultima gara con la Honda, il Cabroncito vuole chiudere nel migliore dei modi l’esperienza con la Casa dell’Ala Dorata che lo ha aiutato a diventare uno dei più vincenti della sua generazione. Fuori dalla top 10 Francesco Bagnaia che si è concentrato unicamente sulla scelta della gomma in grado di garantirgli le migliori prestazioni nel primo pomeriggio, quando ci sarà la resa dei conti per il campionato. Non è sceso in pista Fabio Quartararo: questa mattina il centauro francese si è svegliato con la febbre e per precauzione ha preferito riguardarsi, sperando che nel frattempo la Tachipirina faccia effetto… {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO DI VALENCIA 2023: IN PISTA PER IL WARM-UP

A poco più di 4 ore dalla partenza del Gran Premio di Valencia, i piloti della MotoGp effettueranno una breve sessione di warm-up con l’obiettivo di rodare le gomme da utilizzare in gara. Quali saranno le scelte di Francesco Bagnaia e Jorge Martín? Ieri chi ha montato la soft al posteriore si è trovato decisamente avvantaggiato nella Sprint, al contrario di chi ha preferito la media e ha perso diverse posizione, come nel caso di Pecco e di Maverick Viñales che partivano davanti a tutti e hanno chiuso dietro al pilota spagnolo della Pramac, a Brad Binder e Marc Márquez. Valentino Rossi, che di queste cose se ne intende, ha dichiarato che al posto del centauro torinese avrebbe copiato in toto la strategia del suo avversario per la corsa al titolo iridato. Oggi ci sarà la resa dei conti, e comunque andrà a finire sarà la Ducati a festeggiare, al termine di un anno da record per la Casa di Borgo Panigale che ha letteralmente surclassato la concorrenza: solamente KTM e Aprilia nel corso della stagione hanno saputo tenere testa all’esercito di Desmosedici schierate sulla griglia, mentre la Honda si è dovuta affidare al guizzo isolato di Álex Rins in Texas e la Yamaha ha racimolato qualche podio con Fabio Quartararo. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MOTOGP, GRAN PREMIO DI VALENCIA 2023: OGGI LA RESA DEI CONTI TRA BAGNAIA E MARTÍN

Finalmente ci siamo, oggi domenica 26 novembre la diretta MotoGp torna con il Gran Premio della Comunità Valenciana 2023 dal circuito Ricardo Tormo di Valencia, l’imperdibile ventesimo e ultimo atto del Motomondiale. Non c’è bisogno di molte presentazioni: è l’atto finale del duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, con il campione del Mondo in carica che si presenterà al via con 14 punti di vantaggio sul rivale spagnolo e anche una fila davanti, secondo in griglia rispetto alla sesta casella per Martin, che però ieri si è rilanciato vincendo la Sprint. Cercando di riassumere un’intera stagione in poche righe, possiamo dire che Martin è stato eccellente perché autore di una crescita impressionante che lo ha portato a lottare per qualcosa che sembrava impossibile ad inizio anno; d’altro canto, dobbiamo aggiungere però che Bagnaia è stato il migliore nelle gare “vere” (senza le Sprint sarebbe già campione del Mondo) e che sicuramente l’incidente al Montmelò qualcosa gli ha tolto – non a caso, proprio da quel momento è cominciata la rimonta di Martin.

L’anno scorso Pecco Bagnaia fece festa proprio a Valencia, gestendo una situazione che era già nettamente favorevole al centauro torinese della Ducati. Erano infatti in quel caso addirittura 23 i punti di vantaggio sul rivale Fabio Quartararo e di conseguenza l’ultimo Gran Premio fu poco più di una formalità. Per quanto riguarda gli orari della diretta MotoGp, essi saranno naturalmente (quasi) quelli classici dei Gran Premi in Europa, per la prima volta dopo molte settimane. Ricordiamo innanzitutto che il primo appuntamento motociclistico di questa domenica sarà con il warm-up alle ore 10.40 della mattina italiana e fino alle 10.50, gli ultimi 10 minuti di prove a disposizione dei piloti per mettere a punto le proprie moto, fare le ultime prove su assetti e gomme, sapendo che ogni minimo dettaglio potrebbe fare la differenza. Attenzione però soprattutto all’orario della partenza della gara, perché per la classe regina i motori si spegneranno alle ore 15.00, un’ora più tardi rispetto al solito, quindi tifosi ed appassionati di MotoGp dovranno tenere in mente questo prezioso dettaglio.

DIRETTA MOTOGP, GP VALENCIA 2023: IL CIRCUITO

La diretta MotoGp della gara del Gran Premio di Valencia 2023 si svilupperà sulla distanza di 27 giri per un totale di 108,1 km, dal momento che ogni giro del breve e tortuoso tracciato valenciano misura appena 4,005 chilometri, caratterizzati da ben quattordici curve (davvero tante su 4 km), di cui nove a sinistra e cinque a destra. Da notare che fino ad alcuni anni fa i giri in programma erano invece 30: è stato dunque operato un taglio molto significativo, il 10% in meno. Altre informazioni importanti riguardano la larghezza della pista, che è di soli 12 metri, e la lunghezza del rettilineo principale che è di 876 metri. Insomma, una pista che onestamente non è il massimo per i bolidi della MotoGp: corta, stretta e tortuosa, sorpassare non è facile ed infatti non è tra le piste più amate dai centauri protagonisti del Motomondiale.

La peculiarità più significativa del Ricardo Tormo è quella di essere una sorta di “stadio”, visto che è un caso rarissimo di circuito dalle cui tribune si può seguire la gara per intero: l’ideale per il tifo grazie anche alle sue tribune che possono accogliere 150.000 spettatori, cornice degna del Gran Premio che assegnerà il Mondiale MotoGp. Un’altra particolarità è che si gira in senso anti-orario, contrariamente a quello che succede nella maggior parte degli altri circuiti. Parlando delle gare “lunghe” della domenica, Francesco Bagnaia ha sei successi contro le quattro vittorie di Jorge Martin, segue Marco Bezzecchi che ha vinto tre volte, poi abbiamo due successi per Aleix Espargaro, infine una vittoria a testa per Alex Rins, Johann Zarco, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Chi conquisterà l’ultima? Parola alla pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta MotoGp della gara e del warm-up del Gran Premio della Comunità Valenciana 2023 sul circuito di Valencia sta per cominciare…











