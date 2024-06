CLASSIFICA MOTOGP 2024/ Bagnaia a -27 da Martin nel Mondiale piloti, Gp Italia al Mugello (1-2 giugno)

CLASSIFICA MOTOGP 2024: BAGNAIA RECUPERA 12 PUNTI A MARTIN

La classifica MotoGp 2024 registra uno scossone dopo la Sprint del Mugello, perché Francesco Bagnaia ha vinto e Jorge Martin è finito a terra, quindi Pecco ha recuperato 12 punti in un sol colpo allo spagnolo, portandosi a -27 dal pilota Ducati Pramac, che resta comunque saldamente al comando ma vede minacciosi i due inseguitori di lusso, dal momento che oggi è stato secondo Marc Marquez e quindi ci sono nove punti anche per il numero 93, che adesso ha 32 punti di ritardo dal connazionale e appena cinque lunghezze dall’italiano campione del Mondo in carica.

Il terzo posto invece conferma Pedro Acosta sempre più protagonista della classifica MotoGp 2024, perché il rookie spagnolo della Ktm sale a quota 90 punti e si avvicina ad Enea Bastianini (caduto) e Maverick Viñales (quinto), per cui adesso c’è un terzetto dal quarto al sesto posto in soli quattro punti. Bel sorriso anche per Franco Morbidelli, che con il quarto posto sale a quota 21 punti, un segnale positivo in una stagione difficile. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BAGNAIA ACCORCIA AL MUGELLO?

Nuova tappa della classifica MotoGp 2024, e questa volta è davvero intrigante: sabato 1 giugno è infatti il giorno della Sprint del Gp Italia, siamo quindi al Mugello e naturalmente l’appuntamento sarà come sempre doppio, la classifica cambierà due volte perché domenica è prevista la gara lunga. Come si arriva al Gp Italia? Il Mugello può segnare un avvicinamento di Pecco Bagnaia, che in Catalogna ha vinto la gara di domenica e ha così ripreso il secondo posto in graduatoria: il due volte campione del mondo insegue Jorge Martin che ha 39 punti di vantaggio, un bottino certamente interessante ma che non può mettere al sicuro lo spagnolo, considerate come sono andate le cose nelle ultime due stagioni.

Per di più Bagnaia sta dimostrando che quando i giri sono di più riesce quasi sempre a fare la differenza: ha già vinto tre gare quest’ano, quelle di Martin sono due e per il momento il margine lo sta creando proprio il sabato con la Sprint, che dunque ci dice che nonostante i punti dimezzati rimane fondamentale nella corsa al Mondiale piloti. Il duello Martin-Bagnaia infiamma la classifica MotoGp 2024, ma naturalmente non bisogna dimenticare tutti gli altri protagonisti: Marc Marquez è in grande spolvero, Enea Bastianini tra alti e bassi può comunque giocarsi il titolo o magari rubare punti importanti ai rivali di Pecco, essendo il suo compagno di scuderia nella Ducati ufficiale.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: VERSO IL GP ITALIA

Ci avviciniamo dunque al Gp Italia con la classifica MotoGp 2024: Martin e Bagnaia, poi Marc Marquez che ha impiegato davvero poco tempo a prendere confidenza con la Ducati del Tem Gresini. Il sei volte campione del mondo spaventa la concorrenza, perché sa come si vince e, se in sella a una moto affidabile e veloce, può fare la differenza con il suo talento come ha dimostrato anche in Catalogna, continuando a crescere e piazzandosi al terzo posto nella classifica MotoGp 2024 in odore di rimonta, perché sono 41 i punti che lo separano da Martin ed è una distanza che nel giro di un paio di weekend potrebbe essere colmata.

Pecco Bagnaia insomma non solo deve rimontare, ma anche guardarsi le spalle: magari Bastianini non rappresenta una minaccia immediata per qualche strategia interna, ma certamente la morsa dei due spagnoli rimane una brutta gatta da pelare per un pilota che, pensando alla Sprint di oggi, deve trovare il modo di affrontare anche la gara più corta visto che in stagione non è mai salito sul podio, e addirittura negli ultimi tre appuntamenti ha fatto registrare zero punti. Se pensiamo che Martin ne ha ottenuti 30 sui 36 disponibili, è chiaro il quadro della situazione: ora però ci apprestiamo a scoprire come cambierà di nuovo la classifica MotoGp 2024.

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 155

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 128

3. Marc Marquez (Ducati) 123

4. Enea Bastianini (Ducati) 94

5. Maverick Viñales (Aprilia) 91

6. Pedro Acosta (KTM) 90

7. Brad Binder (KTM) 80

8. Aleix Espargaro (Aprilia) 77

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 65

10. Alex Marquez (Ducati) 44

11. Marco Bezzecchi (Ducati) 42

12. Fabio Quartararo (Yamaha) 32

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 29

14. Raul Fernandez (Aprilia) 28

15. Jack Miller (KTM) 27

16. Franco Morbidelli (Ducati) 21

17. Augusto Fernandez (KTM) 13

18. Joan Mir (Honda) 13

19. Johann Zarco (Honda) 9

20. Takaaki Nakagami (Honda) 8

21. Alex Rins (Yamaha) 7

22. Daniel Pedrosa (KTM) 7











