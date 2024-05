CLASSIFICA MOTOGP 2024/ Mondiale piloti: Jorge Martin allunga ancora (Gp Catalogna 25-26 maggio)

CLASSIFICA MOTOGP 2024: MARTIN ALLUNGA ANCORA

Come cambia la classifica MotoGp 2024 dopo la Sprint del GP Catalogna 2024? Naturalmente è un colpo durissimo la caduta di Francesco Bagnaia all’ultimo giro, quando sembrava avviato alla vittoria: Pecco stava sfatando il tabù delle are brevi ed invece incassa l’amarezza peggiore possibile, mentre la vittoria e quindi 12 punti sono andati ad Aleix Espargaro, in un podio a questo punto tutto spagnolo davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta, con i 9 punti che sono particolarmente importanti per il pilota numero 93 per la classifica del Mondiale Piloti 2024 della MotoGp.

Sorride invece Jorge Martin, che era destinato a perdere nel confronto con Pecco Bagnaia e invece grazie al quarto posto sul traguardo ha guadagnato 6 punti nel confronto a distanza con il campione del Mondo in carica. Tre centauri italiani hanno chiuso oggi pomeriggio in zona punti: quinto Enea Bastianini, sesto Fabio Di Giannantonio e nono Marco Bezzecchi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COSA SUCCEDERÀ IN CATALOGNA?

Dopo la settimana di sosta torniamo a parlare di classifica MotoGp 2024: sabato 25 maggio è il giorno dedicato alla Sprint del Gp Catalogna, quello del Montmeló è un appuntamento classico e ci si arriva avendo già disputato cinque tappe di un Mondiale entusiasmante, che vede Jorge Martin al comando della classifica ma una situazione che chiaramente è ancora in piena evoluzione, anche perché la stagione come sempre sarà lunga. Martin intanto ha messo distanza tra sé e la concorrenza, facendo doppietta in Francia: per lui il primo bis nel 2024 e la seconda vittoria in gara lunga, i punti dello spagnolo della Ducati Pramac sono ora 129.

Dunque la situazione si è ribaltata rispetto al finale dello scorso anno, perché Pecco Bagnaia insegue; tuttavia anche nella passata stagione Martin era riuscito a portarsi davanti fino al ribaltone del piemontese, oggi bisognerà vedere come cambierà la classifica MotoGp 2024 ma certamente il duello è bellissimo, non solo Martin e Bagnaia sono coinvolti ma anche altri piloti che hanno fatto vedere di potersela ampiamente giocare. A oggi, potremmo dire che sono in cinque a correre per il Mondiale piloti ma questo è relativo, ora noi aspettando il Gp Catalogna proviamo a fare qualche approfondimento sulla classifica MotoGp 2024.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: IN CINQUE PER IL TITOLO?

Abbiamo parlato di cinque piloti che nella classifica MotoGp 2024 sono in corsa per il titolo: tra Jorge Martin e Maverick Viñales ci sono attualmente 48 punti, non sono già pochi ma una distanza che il centauro dell’Aprilia potrebbe coprire, anche perché fino a questo momento è stato l’unico, a parte i primi due della graduatoria, a vincere una gara lunga quest’anno. I punti di ritardo di Bagnaia da Martin sono 38, cosa che ci dice che lo spagnolo in ogni caso resterà al comando della classifica MotoGp 2024 anche dopo il weekend del Montmeló: particolare non secondario, perché ben racconta il margine che l’alfiere della Pramac ha già preso.

Seguono poi Marc Marquez ed Enea Bastianini a quota 89: occhio al sei volte campione del mondo, che in men che non si dica ha preso confidenza con la Ducati del team Gresini e può davvero lottare per il titolo, anche perché sembra aver imparato a gestire maggiormente laddove non ha più una moto dominante come la Honda di un tempo. Pedro Acosta a Le Mans ha commesso forse il vero primo errore della stagione da rookie; si è staccato ma rimane lì (73 punti), talento, velocità e competitività della KTM non si discutono e dunque anche lui sarà un brutto cliente, nella classifica MotoGp 2024, per tutti i grandi favoriti.

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 135

2. Marc Marquez (Ducati) 98

3. Enea Bastianini (Ducati) 94

4. Francesco Bagnaia (Ducati) 91

5. Maverick Viñales (Aprilia) 83

6. Pedro Acosta (KTM) 80

7. Brad Binder (KTM) 67

8. Aleix Espargaro (Aprilia) 63

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 51

10. Marco Bezzecchi (Ducati) 37

11. Alex Marquez (Ducati) 33

12. Jack Miller (KTM) 27

13. Fabio Quartararo (Yamaha) 25

14. Miguel Oliveira (Aprilia) 23

15. Raul Fernandez (Aprilia) 18

16. Franco Morbidelli (Ducati) 15

17. Augusto Fernandez (KTM) 13

18. Joan Mir (Honda) 12

19. Johann Zarco (Honda) 9

20. Alex Rins (Yamaha) 7

21. Daniel Pedrosa (KTM) 7

22. Takaaki Nakagami (Honda) 6











