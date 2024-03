CLASSIFICA MOTOGP 2024/ Bagnaia resta leader nel Mondiale piloti, sale Vinales! Gp Portogallo (23-24 marzo)

CLASSIFICA MOTOGP 2024: PECCO BAGNAIA RESTA AL COMANDO!

Francesco Bagnaia resta al comando della classifica MotoGp 2024, anche se oggi pomeriggio è stato Maverick Vinales a vincere la Sprint di Portimao, per il Gran Premio del Portogallo 2024. Pecco ha commesso un errore che lo ha relegato in quarta posizione ma resta leader con 37 punti, due lunghezze di margine su Jorge Martin che gli ha recuperato poco avendo tagliato il traguardo in terza posizione, salendo così a quota 35 punti complessivi. Sabato da dimenticare per Brad Binder, che non ha preso punti restando fermo a 29, per cui si avvicina parecchio Marc Marquez, che con il secondo posto sale a 27 punti.

Naturalmente risale tantissimo il vincitore odierno, perché adesso Maverick Vinales ha 19 punti, esattamente come Enea Bastianini, autore della pole position ma sesto al traguardo soprattutto per colpa di una brutta partenza. Possiamo poi osservare che Jack Miller ha raccolto i primi punti della sua stagione nella classifica MotoGp 2024 grazie al quinto posto dopo il disastro in Qatar, mentre continua a fare molto bene il giovane talento rampante Pedro Acosta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO IL GP PORTOGALLO PORTIMAO

La classifica MotoGp 2024 torna a farci compagnia e aggiornarsi sabato 23 marzo: il Gp Portogallo si corre ovviamente sul tracciato di Portimao e l’appuntamento è già per oggi, perché si corre la Gara Sprint che è la grande novità introdotto nel Motomondiale dallo scorso anno. Cosa dire della classifica MotoGp 2024? Al momento decisamente poco, perché avendo avuto una sola tappa fin qui fare calcoli e analisi risulta complicato. Comunque, in prima posizione nel Mondiale piloti troviamo già Pecco Bagnaia: il due volte campione del mondo ha vinto la gara lunga in Qatar e si è così preso la leadership, puntando con decisione il terzo titolo consecutivo.

Alle sue spalle abbiamo due piloti che tengono botta: Brad Binder, davvero concreto in sella alla KTM e secondo due settimane fa al sabato come alla domenica, e Jorge Martin che l’anno scorso è stato il grande rivale di Bagnaia, vincitore della Sprint per poi arrivare terzo il giorno seguente, dimostrando che ancora una volta se la può giocare. Altre considerazioni naturalmente arriveranno: per il momento possiamo parlare di gruppo compatto, non troppe sorprese (ma purtroppo qualche delusione, per quanto sia prematuro dirlo) ma adesso analizziamo meglio la classifica MotoGp 2024 in vista del Gp Portogallo a Portimao.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: SITUAZIONE IN DIVENIRE

Dunque abbiamo una classifica MotoGp 2024 nella quale Pecco Bagnaia è già al comando delle operazioni: potevamo aspettarcelo, del resto parliamo del binomio pilota-moto più forte e quello che ha vinto gli ultimi due Mondiali, e già i testa in Qatar avevano mostrato come il piemontese e la Ducati ufficiale potessero nuovamente scavare un solco rispetto alla concorrenza, cosa che hanno puntualmente fatto nel primo appuntamento della stagione, facendo quasi apparire semplice la vittoria timbrata a Lusail la domenica. Vero è anche che nella Sprint del sabato Bagnaia era arrivato quarto, anche alle spalle dell’Aprilia di Aleix Espargaró.

Tuttavia anche qui possiamo parlare di conferme, il campione del mondo solitamente è molto più performante sulla gara lunga quando può imporre il suo passo gara, e poi chiaramente la domenica si conquista il doppio dei punti e questo fa la differenza. Tutto come da copione anche alle spalle: Binder era partito molto forte anche l’anno passato, il terzo posto di Martin nella classifica MotoGp 2024 ci dice che lo spagnolo della Ducati Pramac può giocarsela una volta di più e stavolta magari con un esito diverso. Più staccato il resto del gruppo, ma come detto il Gp Portogallo a Portimao sarà solo il secondo appuntamento di una stagione molto lunga.

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 37

2. Jorge Martin (Ducati) 35

3. Brad Binder (KTM) 29

4. Marc Marquez (Ducati) 27

5. Enea Bastianini (Ducati) 19

6. Maverick Viñales (Aprilia) 19

7. Aleix Espargaró (Aprilia) 17

8. Alex Marquez (Ducati) 13

9. Pedro Acosta (KTM) 12

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 9

11. Fabio Quartararo (Yamaha) 6

12. Jack Miller (KTM) 5

13. Johann Zarco (Honda) 4

14. Joan Mir (Honda) 3

15. Marco Bezzecchi (Ducati) 2

16. Miguel Oliveira (Aprilia) 1











